Disney investit 1 milliard de dollars dans OpenAI et licencie ses personnages pour l'outil d'IA Sora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'accord dans les paragraphes 2-7)

Walt Disney DIS.N investit 1 milliard de dollars dans OpenAI et permettra à la startup d'utiliser les personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur d'images et de vidéos Sora AI, un accord crucial qui pourrait remodeler la façon dont Hollywood crée du contenu.

Le partenariat annoncé jeudi est une étape cruciale dans l'adoption par Hollywood de l'intelligence artificielle générative, malgré les inquiétudes de l'industrie quant à l'impact de l'IA sur les emplois créatifs et les droits de propriété intellectuelle.

Dans le cadre de cet accord, Sora et ChatGPT Images devraient commencer à générer des vidéos demandées par les fans en utilisant des personnages sous licence de Disney au début de l'année 2026.

Les entreprises utiliseront les modèles d'OpenAI pour créer de nouveaux produits, outils et expériences clients, notamment pour les abonnés Disney+.

Ce partenariat intervient quelques mois après que la principale agence de talents d'Hollywood a vivement critiqué la même technologie que Disney est en train d'adopter.

Creative Artists Agency, qui représente des milliers d'acteurs, de réalisateurs et d'artistes musicaux, a déclaré en octobre qu'OpenAI exposait les artistes à un "risque significatif" par l'intermédiaire de Sora, se demandant si la société d'IA pensait que les professionnels de la création "méritaient d'être rémunérés et crédités pour le travail qu'ils créent".

Grâce à l'accord conclu avec OpenAI, une sélection de vidéos réalisées par les utilisateurs sera disponible en streaming sur la plateforme Disney+. Disney déploiera également ChatGPT pour ses employés, ont indiqué les deux entreprises.

L'accord couvrira également la génération d'images sur ChatGPT, en s'appuyant sur la même propriété intellectuelle de Disney.