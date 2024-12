Sopra Steria: objectifs financiers fixés pour 2028 information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - En amont de sa journée investisseurs, Sopra Steria affiche ses objectifs financiers pour 2028, notamment un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration entre 10 et 11%, ainsi qu'un retour sur capitaux employés avant impôt en progression à environ 20%.



Sur la période, le groupe de services informatiques table aussi sur un flux net de trésorerie disponible entre 5 et 7% du chiffre d'affaires, ainsi que sur un levier d'endettement (dette financière nette / EBITDA avant IFRS 16) maximum de 1,5 fois.



Sopra Steria prévoit de dépasser sept milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2028, avec une croissance totale moyenne visée de l'ordre de 6% par an, et de porter à au moins 60% la part du CA réalisée dans les nouvelles technologies de nouvelle génération.





