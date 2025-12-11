Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Schneider Electric, Pernod Ricard et Munich Re, Stellantis, Opmobility)

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA tient une journée investisseurs à Londres.

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat avec l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) de plus de 500 millions d’euros pour 100.000 binoculaires Mikron.

* PERNOD RICARD PERP.PA - Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* OPMOBILITY OPM.PA - Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* STELLANTIS NV STLAM.MI - Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice annuel en cours, tablant désormais sur une hausse de 11% et 12% à taux de change constants. Le groupe de luxe italien a également confirmé sa prévision d'une augmentation de ses ventes de 10% en 2026.

* MUNICH RE MUVGn.DE - Le réassureur allemand, qui doit présenter plus tard dans la journée sa nouvelle stratégie aux investisseurs, a dit jeudi qu'il pourrait dépasser ses objectifs financiers pour 2025.

