 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 08:08

(Actualisé avec Schneider Electric, Pernod Ricard et Munich Re, Stellantis, Opmobility)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA tient une journée investisseurs à Londres.

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat avec l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) de plus de 500 millions d’euros pour 100.000 binoculaires Mikron.

* PERNOD RICARD PERP.PA - Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* OPMOBILITY OPM.PA - Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* STELLANTIS NV STLAM.MI - Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice annuel en cours, tablant désormais sur une hausse de 11% et 12% à taux de change constants. Le groupe de luxe italien a également confirmé sa prévision d'une augmentation de ses ventes de 10% en 2026.

* MUNICH RE MUVGn.DE - Le réassureur allemand, qui doit présenter plus tard dans la journée sa nouvelle stratégie aux investisseurs, a dit jeudi qu'il pourrait dépasser ses objectifs financiers pour 2025.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XA13Q

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BRUNELLO CUCINELLI
93,260 EUR MIL 0,00%
EXOSENS
48,300 EUR Euronext Paris 0,00%
MUENCHENER RUECKV
546,800 EUR XETRA 0,00%
OPMOBILITY
14,330 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
73,320 EUR Euronext Paris 0,00%
SCHNEIDER ELECTRIC
233,500 EUR Euronext Paris 0,00%
STELLANTIS
10,170 EUR MIL 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • M6 : Sous les résistances, une consolidation est probable
    M6 : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 11.12.2025 07:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe vue dans le rouge, Oracle gâche le soulagement apporté par la Fed
    information fournie par Reuters 11.12.2025 07:50 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les inquiétudes concernant le secteur technologique refaisant surface après les résultats décevants d'Oracle, reléguant au second plan le soulagement suscité par ... Lire la suite

  • essilor luxottica Oakely 2017 (Crédit: / EssilorLuxottica médiathèque)
    A suivre aujourd'hui... EssilorLuxottica
    information fournie par AOF 11.12.2025 07:49 

    (AOF) - EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT, un centre italien de recherche spécialisé dans la conception avancée de circuits intégrés. Cette annonce a été faite à l’occasion de la présentation du plan stratégique 2026-2028 de la fondation. ... Lire la suite

  • UEFA Champions League - Athletic Bilbao - Paris St Germain
    Football/Ligue des champions: Le PSG qualifié a minima pour les barrages après son nul à Bilbao
    information fournie par Reuters 11.12.2025 07:48 

    Le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà assuré de poursuivre son aventure en Ligue des champions puisqu'il a assuré sa place au moins en barrages de la compétition, mercredi, après son match nul à l'Athletic Bilbao (0-0). Avec 13 points à deux journées de la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank