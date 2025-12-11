Verkor inaugure sa 1ère giga-usine de batteries pour véhicules électriques

Le PDG de Verkor, Benoît Lemaignan, à Paris, le 14 septembre 2023. ( Thomas SAMSON/AFP / THOMAS SAMSON )

Le nouveau fabriquant tricolore de batteries pour véhicules électriques Verkor inaugure jeudi dans le Nord sa première gigafactory, la troisième désormais de la vallée française de la batterie, dans un contexte toutefois très incertain pour le secteur automobile en Europe.

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut et le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin sont notamment attendus à l'inauguration jeudi après-midi à Bourbourg, près de Dunkerque.

Fondé en 2020 à Grenoble, Verkor a entamé en 2023 la construction de cette giga-usine, destinée dans un premier temps à l'assemblage de batteries des voitures Alpine électriques et des utilitaires FlexEVan de Renault.

L'usine représente un investissement de 1,5 milliard d'euros et doit générer 1.200 emplois. Elle est désormais opérationnelle et commercialisera ses premières cellules de batteries début 2026, selon Verkor.

Dans les différentes lignes de production, des employés de Verkor et des fournisseurs de machines asiatiques s'activent, entre formations et tests des équipements, a constaté mercredi l'AFP sur place.

Avec ce site, Verkor vise à terme une production de batteries lithium-ion capable d'équiper 300.000 véhicules électriques par an.

"Ce projet industriel s'affirme comme l'un des plus structurants du pays et inscrit durablement les Hauts-de-France dans l'avenir industriel de l'automobile européenne décarbonée", souligne le gouvernement.

Le contexte actuel pour le segment automobile du tout-électrique en Europe est toutefois hautement incertain: la Commission européenne doit annoncer mardi prochain ses arbitrages sur la fin des ventes de voitures thermiques neuves dans l'UE, fixée à 2035 il y a deux ans.

Les appels se sont multipliés depuis pour assouplir ce symbole du Green Deal de Bruxelles, notamment de la part de l'Allemagne et de la plupart des constructeurs automobiles, vu la crise sévère que traverse leur secteur en Europe.

Paris appelle au contraire à dévier le moins possible de la trajectoire vers le tout-électrique, notamment pour ne pas tuer dans l'oeuf sa vallée de la batterie en plein essor dans les Hauts-de-France.

"Si demain on abandonne l'objectif de 2035, oubliez les usines de batteries électriques européennes", avait ainsi lancé le président Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet européen en octobre.

Avant Verkor, deux autres gigafactories ont déjà démarré dans les Hauts-de-France: en 2024 celle d'ACC, co-entreprise entre Stellantis, Mercedes-Benz et Saft (filiale de TotalEnergies), puis cette année celle d'AESC, groupe japonais majoritairement détenu par le chinois Envision.

Le taïwanais ProLogium a lui repoussé à 2028 l'ouverture de sa gigafactory à Dunkerque, expliquant avoir dû revoir sa conception après avoir décidé de miser sur la quatrième génération de sa technologie innovante de batteries lithium-céramique.