Sopra Steria négocie le rachat d'une activité clé de Daher

Le groupe de services informatiques et technologiques s'apprête à acquérir la branche ingénierie de production d'un partenaire historique de l'avionneur européen Airbus.

Sopra Steria a annoncé être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir l'activité Manufacturing Engineering de Daher Industrial Services. Cette opération vise à enrichir son portefeuille d'expertises dans l'ingénierie aéronautique, à un moment charnière où le secteur fait face à des défis industriels majeurs.

Un positionnement stratégique au coeur de la chaîne de valeur

L'activité ciblée par Sopra Steria est spécialisée dans deux maillons critiques du cycle de production aéronautique : la phase de préparation à la production et le support à la montée en cadence (ramp-up) et l'optimisation de l'efficacité industrielle.

Forte de plus de 360 salariés basés essentiellement en France, cette entité a généré un chiffre d'affaires supérieur à 42 millions d'euros en 2025. Son principal actif réside dans sa relation de long terme avec Airbus, dont elle est un partenaire stratégique de référence depuis 1995.

Cap vers les compétences de bout en bout (end-to-end)

Pour Sopra Steria, cette acquisition s'inscrit en ligne droite avec sa feuille de route sectorielle. L'objectif est de proposer des compétences globales sur toute la chaîne de valeur aéronautique, alors que les constructeurs et équipementiers européens exigent une performance industrielle accrue pour soutenir l'accélération des cadences de livraison.

En étendant son périmètre chez Airbus, Sopra Steria consolide son statut de partenaire technologique incontournable pour les grands programmes de défense et d'aviation civile en Europe.