Sopra Steria en hausse : la confirmation des objectifs est appréciée

(AOF) - Au lendemain de l'avertissement de son concurrent Capgemini, Sopra Steria a confirmé ses objectifs annuels et les investisseurs apprécient, portant l'action en hausse de 4,80% à 177 euros. Le groupe de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels vise un chiffre d'affaires "à peu près stable" à taux de change et périmètre constants en 2024 et un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,7%.

Le flux net de trésorerie disponible est anticipé autour de 350 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de Sopra Steria s'est élevé à 1,357 milliards d'euros, en croissance de 0,9% au troisième trimestre. A taux de change, périmètre et normes constants, le chiffre d'affaires a été stable.

Le groupe a enregistré en France un chiffre d'affaires en recul, en variation organique, de 1,2 % à 571,2 millions d'euros. "Dans un environnement plus incertain, le marché français a été marqué par un attentisme prononcé", a commenté la société.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires s'est élevé à 240,2 millions d'euros, en croissance organique de 2,3%. Les marchés verticaux les plus dynamiques ont été les services financiers, le gouvernement & transports ainsi que la plateforme NHS SBS.

Le pôle Europe a réalisé un chiffre d'affaires de 467,7 millions d'euros. A périmètre, change et norme constants, le chiffre d'affaires s'est contracté de 0,5%

"Le marché européen a été globalement attentiste et peu dynamique à l'exception de certains pays comme l'Espagne, l'Italie et la Norvège", a commenté le directeur général, Cyril Malargé. "Dans ce contexte défavorable, nous avons renouvelé certaines de nos positions très importantes dans les transports, l'aéronautique, le secteur public et la défense".

