Sopra Steria en forte hausse après la nomination d'un nouveau directeur général

(AOF) - Deux mois après l'annonce du départ inattendu de Cyril Malargé de son poste de directeur général, Sopra Steria a dévoilé le nom de son successeur : Rajesh Krishnamurthy. Les investisseurs apprécient, portant l'action de l'entreprise de services du numérique à la deuxième place de l'indice SBF 120, avec un gain de 6,56% à 104,30 euros. "Son profil coche à priori toutes les cases, avec notamment une expertise en offshore qui sera appréciée dans le contexte actuel", explique Invest Securities.

Rajesh Krishnamurthy prendra ses fonctions le 2 février 2026. Français d'origine indienne, il a travaillé pendant 25 ans pour le groupe indien de services informatiques Infosys. Dans la dernière phase de son parcours chez Infosys, il a dirigé la zone Europe, l'activité de conseil et la division énergie, utilities et télécommunications dans le monde, l'une des plus importantes du groupe. Il a rejoint CMA CGM en 2018 en tant que directeur exécutif des systèmes d'information, des initiatives digitales, des centres de services et de la transformation, puis Expleo en 2020. En tant que directeur général, où il a mené un programme de transformation complet.

Pour Invest Securities, il "reste désormais à savoir si la stratégie qu'il déploiera s'inscrira dans la lignée de celle de son prédécesseur et s'il parviendra à conserver la dynamique insufflée par C. Malargé".

Sopra Steria bénéficie également d'une note d'Oddo BHF. D'après les derniers échanges avec la société, l'analyste a compris "que la trajectoire d'amélioration de croissance attendue pour le quatrième 2025 se confirme, tirée principalement par la France et le Royaume-Uni". "En France, l'amélioration devrait être notamment tirée par le secteur public. Dans le secteur bancaire, Sopra Steria bénéficie également du ramp-up de plusieurs gros contrats signés depuis le début de l'année. Enfin, le compte Airbus confirme son redressement", détaille le broker.

Cette année, la société anticipe un taux de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre -2,5% et +0,5% et taux de marge opérationnelle d'activité situé entre 9,3 et 9,8%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des 5 leaders européens du conseil et des services numériques né en 2014 ;

- 5,8 Mds€ de revenus tirés de 5 métiers : l’intégration de systèmes (55 %), les business process services (13 %) , le software bancaire (13 %), le cloud hybride & les services technologiques (10 %) et le conseil (8 %);

- Activité générée en France (42 % des revenus), au Royaume-Uni (17 %) puis, avec de fortes positions en Allemagne, dans le reste de l’Europe (35 %), devant le pôle Solutions (6 %) ;

- Ambition centrée sur l’Europe et révisée après la cession des activités de software bancaire en 2024 : indépendance via un actionnariat de référence, positionnement d’alternative de confiance face aux géants du numérique, logique de conquête des marchés par des offres à forte valeur ajoutée et différenciation par la culture entrepreneuriale et la souveraineté numérique ;

- Pacte d’actionnaires entre les familles fondatrices Odin et Pasquier, soit 19,58% du capital et 29,9 % des droits de vote au sein de la structure Sopra GMT, devant le management (2,6 % et 3,8 %) et les salariés (6 % et 8,3 %), Pierre Pasquier présidant le conseil de 18 administrateurs et Cyril Malargé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires totalement transformé, menée par un directeur des opérations :

- offres à fort valeur ajoutée regroupées dans 2 lignes de services transverses : Digital Platform Services ( + 600 M€ de chiffre d’affaires) et Cybersécurité (+ 200 M€),

- offre commerciale focalisée sur 4 marchés -secteur public, services financiers, défense & sécurité, aéronautique et spatial) à fort enjeu de souveraineté en Europe,

- croissance externe focalisée sur le conseil et les services et solutions numériques,

- positionnement porteur à moyen terme dans la défense (27 % des revenus) et l’aéronautique (9 %),

- innovation articulée autour de :

- la veille sur les technologies et leurs usages assurés par les Digital Champions, l’intégration de l’IA générative sur les plateformes de développement ,

- les partenariats avec Mistral AI, OVHCloud…;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2040 :

- 2030 : réduction de 54 % vs 2019 des émissions (- 52,7 % en 2024), et de 37,5 % (-23,9 % en 2024) pour le scope 3 (approvisionnements, déplacements…),

- déploiement du G4IT de mesure environnementale des services numériques,

- accompagnement des clients dans leur transition bas carbone ;

- Visibilité élevée avec la récurrence du chiffre d’affaires (plus de 40 %) grâce aux partenariats avec les clients stratégiques tels les services publics ;

- Bilan sain : dette réduite à 382 M€, soit 19 % des capitaux propres et flux de trésorerie de 432 M€.

Défis

- Intégration des nouveaux collaborateurs -attrition de 16,44 % et part des centres offshore proche de 20 % ;

- Capacité à gagner des contrats dans la défense auprès de l’OTAN en Europe et montée en puissance du contrat NS&SI avec le gouvernement britannique ;

- Intégration opérationnelle d’Aurexia, société de conseil dans le secteur financier ;

- Après une baisse de 4,9 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre, anticipations 2025 :

- 2nd trimestre : reprise de l’activité au Royaume-Uni et du secteur public en France,

- 2nd semestre : visibilité plus limitée mais amélioration de la croissance et de la rentabilité,

- année entière : évolution du chiffre d’affaires de -2,5 % ) +0,5 %, taux de marge opérationnelle de 9,3 % à 9,8 % et flux net de trésorerie disponible de 5 % à 7 % des revenus ;

- Objectifs 2026-2028 : croissance annuelle des revenus de 2 à 5 %, marge opérationnelle de 10 % à 11 % et flux de trésorerie disponible entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2024 stable à 4,65 €, assorti d’un programme d’actions de 150 M€.