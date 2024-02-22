 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
MAR 24 CAC 40 Index (10x)
7 873.00
+0.50%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
MAR 24 CAC 40 Index (10x)
7 873.00
+0.50%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Sopra Steria-CA 2023 à 5,8 mds d'euros, +13,8% contre 2022
information fournie par Reuters22/02/2024 à 07:50

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :

* CA 2023 S’EST ÉLEVÉ À 5,805 MD€, EN AUGMENTATION DE 13,8 %

* TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ 2023 A 9,4 %, +0,5 POINT PAR RAPPORT À 2022 (OBJECTIF FIXÉ À « LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR À 9 % »)

* FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 2023 À 390,2 M€, SOIT 6,7 % DU CA, DÉPASSANT L’OBJECTIF INITIAL (« AU MOINS 300 M€ »)

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2023 S’EST ÉTABLI À 183,7 M€ (247,8 M€ EN 2022)

* DIVIDENDE PROPOSÉ AU TITRE DE L’EXERCICE 2023 : 4,65 € PAR ACTION (4,30 € AU TITRE DE 2022)

* OBJECTIF 2024: CROISSANCE ORGANIQUE ANNUELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES COMPRISE ENTRE 2 % ET 4 %, INTÉGRANT UN 1ER TRIMESTRE RELATIVEMENT STABLE

* OBJECTIF 2024: TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ COMPRIS ENTRE 9,5 % ET 10,0 %, INTÉGRANT UN EFFET DILUTIF LIÉ AUX ACQUISITIONS RÉCENTES D’ENVIRON 0,2 POINT

* OBJECTIF 2024: UN FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE SUPÉRIEUR À 350 M€

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SOPRA STERIA
Euronext Paris 0.00%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank