Sopra Steria-CA 2023 à 5,8 mds d'euros, +13,8% contre 2022

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :
* CA 2023 S’EST ÉLEVÉ À 5,805 MD€, EN AUGMENTATION DE 13,8 %
* TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ 2023 A 9,4 %, +0,5 POINT PAR RAPPORT À 2022 (OBJECTIF FIXÉ À « LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR À 9 % »)
* FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 2023 À 390,2 M€, SOIT 6,7 % DU CA, DÉPASSANT L’OBJECTIF INITIAL (« AU MOINS 300 M€ »)
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2023 S’EST ÉTABLI À 183,7 M€ (247,8 M€ EN 2022)
* DIVIDENDE PROPOSÉ AU TITRE DE L’EXERCICE 2023 : 4,65 € PAR ACTION (4,30 € AU TITRE DE 2022)
* OBJECTIF 2024: CROISSANCE ORGANIQUE ANNUELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES COMPRISE ENTRE 2 % ET 4 %, INTÉGRANT UN 1ER TRIMESTRE RELATIVEMENT STABLE
* OBJECTIF 2024: TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ COMPRIS ENTRE 9,5 % ET 10,0 %, INTÉGRANT UN EFFET DILUTIF LIÉ AUX ACQUISITIONS RÉCENTES D’ENVIRON 0,2 POINT
* OBJECTIF 2024: UN FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE SUPÉRIEUR À 350 M€
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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