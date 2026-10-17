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Dégradations à la mairie de Lille, brièvement envahie, et magasins "saccagés"
information fournie par AFP 17/10/2026 à 17:58

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Des protestataire arrivent pour pénétrer de force dans la mairie de Lille lors d'une manifestation contre la vie chère, le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Des protestataire arrivent pour pénétrer de force dans la mairie de Lille lors d'une manifestation contre la vie chère, le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Des manifestants ont forcé samedi après-midi plusieurs entrées de la mairie de Lille et certains ont réussi à y pénétrer et commettre des dégradations à l'intérieur, avant de s'enfuir rapidement, a constaté l'AFP sur place.

Par ailleurs, selon le maire PS de la ville, Arnaud Deslandes, "des commerces ont été saccagés", dont l'Apple Store, en plein centre-ville, qui a été pillé.

Peu après l'intrusion dans l'Hôtel de ville, des CRS sont entrés dans le bâtiment pour vérifier que plus aucun manifestant ne s'y trouvait. Les accès de la mairie sont ésormais protégés par des policiers.

Des images prises par l'AFP à l'intérieur montrent des vitres brisées, du mobilier renversé et des documents éparpillés sur le sol.

"Je condamne fermement ces actes profondément révoltants et intolérables", a réagi sur X Arnaud Deslandes.

Des dégradations à l'intérieur de la mairie de Lille, lors d'une manifestation contre la vie chère, le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Des dégradations à l'intérieur de la mairie de Lille, lors d'une manifestation contre la vie chère, le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

"Nous n'avons heureusement que très peu de dégâts matériels et surtout pas d'agents blessés", a-t-il ajouté.

Des casseurs ont également brisé des vitres du collège Franklin, à quelques mètres de l'hôtel de ville.

"Des commerces ont été saccagés", a aussi dit M. Deslandes, apportant son "soutien" aux commerçants "face à ces actes qui sont tout autant inacceptables" que l'intrusion dans la mairie.

L'Apple Store de Lille a été notamment forcé et pillé, a constaté l'AFP, qui a vu un homme sortir du magasin avec un ordinateur volé, en hurlant de joie.

Des protestataires devant des vitres brisées du lycée Franklin, lors d'une manifestation contre la vie chère à Lille, le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Des protestataires devant des vitres brisées du lycée Franklin, lors d'une manifestation contre la vie chère à Lille, le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

De violents affrontements entre plusieurs centaines de manifestants et des CRS ont lieu depuis 14H00 dans le centre-ville de Lille, avec tirs de feux d'artifices, pavés et bouteilles en verre contre les forces de l'ordre, lesquelles ripostent avec des charges, des tirs de gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes.

Un cortège pacifique de manifestants, retardé par les heurts à proximité, a lui commencé à défiler vers 15H00.

La préfecture n'avait pas encore de chiffres à donner sur l'ampleur de la manifestation et des dégâts à Lille.

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