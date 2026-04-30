Sopra Steria a finalisé les acquisitions de Starion et Nexova
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 17:58
Les acquisitions de Starion et Nexova s'inscrivent dans la stratégie de Sopra Steria consistant à renforcer son positionnement d'acteur européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés.
Elles permettent d'étendre les expertises dans les domaines de l'ingénierie des systèmes spatiaux, de la cybersécurité des infrastructures critiques, de la sécurité quantique et des services managés.
Grâce à ces acquisitions, Sopra Steria atteint la taille critique dans le domaine de l'espace avec plus de 200 MEUR de chiffre d'affaires et près de 2000 collaborateurs.
"La montée des tensions géopolitiques mondiales et le développement des enjeux de souveraineté numérique européens offrent un potentiel de croissance à deux chiffres pour ce domaine d'activité au cours des prochaines années" indique le groupe.
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