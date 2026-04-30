 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sopra Steria a finalisé les acquisitions de Starion et Nexova
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 17:58

Sopra Steria annonce la finalisation des acquisitions de Starion et Nexova. Ces acquisitions seront consolidés à partir du 1er mai 2026.

Les acquisitions de Starion et Nexova s'inscrivent dans la stratégie de Sopra Steria consistant à renforcer son positionnement d'acteur européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés.

Elles permettent d'étendre les expertises dans les domaines de l'ingénierie des systèmes spatiaux, de la cybersécurité des infrastructures critiques, de la sécurité quantique et des services managés.

Grâce à ces acquisitions, Sopra Steria atteint la taille critique dans le domaine de l'espace avec plus de 200 MEUR de chiffre d'affaires et près de 2000 collaborateurs.

"La montée des tensions géopolitiques mondiales et le développement des enjeux de souveraineté numérique européens offrent un potentiel de croissance à deux chiffres pour ce domaine d'activité au cours des prochaines années" indique le groupe.

Valeurs associées

SOPRA STERIA
132,500 EUR Euronext Paris -1,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank