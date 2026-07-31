 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sony revoit ses prévisions à la hausse, son bénéfice du premier trimestre ayant dépassé les prévisions grâce à la bonne santé de son activité jeux vidéo
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 06:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Sony a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices de 8 %, les portant à 1 720 milliards de yens

* Sony a vendu 1,6 million de PS5 au premier trimestre

* L'action a limité ses pertes pour terminer à un niveau stable

(Ajout de la réaction du marché, des ventes de PS5 et de commentaires sur la mémoire; paragraphes 1 à 6) par Sam Nussey

Sony 6758.T a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice , les solides performances de son activité jeux vidéo ayant permis au conglomérat japonais d'enregistrer une hausse de 40 % de son bénéfice au premier trimestre, supérieure aux attentes.

La société a été saluée pour sa réorientation vers le divertissement, mais le marché s’inquiète de l’impact de l’IA et de la flambée des coûts des puces mémoire, qui ont pesé sur des entreprises technologiques telles que les fabricants de smartphones Apple AAPL.O et Samsung Electronics 005930.KS .

Sony a réaffirmé vendredi avoir sécurisé un approvisionnement suffisant en puces mémoire pour l’exercice en cours.

« Nous avons obtenu les quantités de mémoire nécessaires pour répondre à notre volume de ventes prévu pour l’exercice 2026, et notre objectif reste inchangé: la rentabilité de notre activité matérielle pour l’exercice 2026 devrait rester similaire à celle de l’exercice 2025 », a-t-elle indiqué dans un communiqué sur ses résultats.

Le fabricant de la PlayStation a vu son résultat d’exploitation consolidé pour l’exercice clos en mars progresser de 8 %, à 1 720 milliards de yens (10,70 milliards de dollars).Il a mis en avant l’impact des remboursements liés aux droits de douane américains, l’effet favorable des taux de change et la maîtrise des coûts pour expliquer les perspectives plus optimistes de sa division jeux vidéo.

À la suite de cette annonce, l’action Sony a réduit ses pertes pour terminer la séance à Tokyo sur une note stable.

Sony devrait être l’un des principaux bénéficiaires du lancement de « Grand Theft Auto VI » le 19 novembre, alors que l’activité Xbox de Microsoft MSFT.O est en recul.

Au premier trimestre, Sony a vendu 1,6 million de consoles PlayStation 5, soit environ un tiers de moins qu’à la même période l’année précédente.

TTWO.O , Take-Two Interactive Software, pourrait vendre entre 30 et 35 millions d’exemplaires de « GTA VI » d’ici la fin de l’année, selon les prévisions de Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere Analysis.

Parmi les autres jeux à venir sur PS5 figure le titre phare développé en interne « God of War Laufey », dont la sortie est prévue en février.

Au cours du trimestre d’avril à juin, le résultat d’exploitation du groupe a progressé de 40 % pour atteindre 476,5 milliards de yens, grâce à la bonne santé des activités liées aux jeux vidéo et aux capteurs d’image.

Le fabricant d’objectifs photographiques Tamron 7740.T a annoncé jeudi avoir reçu une proposition d’acquisition de la part de Sony et avoir mis en place un comité chargé d’étudier les différentes options.

Sony est l’un des principaux fabricants d’appareils photo et de capteurs d’image, tandis que Tamron est un fournisseur d’objectifs pour les appareils photo fabriqués par Sony et ses concurrents Nikon 7731.T et Canon 7751.T .

La société a revu à la hausse ses prévisions concernant son activité de capteurs d’image, invoquant une augmentation des ventes et des taux de change.

Pour le trimestre juillet-septembre, les analystes s'attendent en moyenne à ce que Sony affiche un bénéfice d'exploitation de 465 milliards de yens. L'action de la société a reculé de 8 % depuis le début de l'année, dans l'attente de la publication de ces résultats. (1 $ = 160,7200 yens)

Valeurs associées

APPLE
333,4300 USD NASDAQ -1,41%
CANON
25,680 EUR Tradegate 0,00%
MICROSOFT
451,1000 USD NASDAQ +15,51%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SONY GROUP
20,400 EUR Tradegate +3,82%
TAKE-TWO INTERACTIVE
247,4300 USD NASDAQ +0,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un feu de signalisation est allumé au rouge près du logo du Crédit Agricole, visible sur une agence bancaire à Paris
    Crédit Agricole dépasse les attentes au T2, dément les rumeurs rapprochement entre MPS et BPM
    information fournie par Reuters 31.07.2026 07:47 

    par Mathieu Rosemain Crédit Agricole a ‌fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu vendredi, porté par la banque de détail, ​la banque d'investissement et la gestion d'actifs, tandis que son directeur général a qualifié de "complètement faux" les rapports ... Lire la suite

  • Thomas Buberl, PDG de l'assureur français AXA, prend la parole lors de la présentation des résultats annuels 2017 de la société à Paris
    AXA: Le ROPA dépasse les attentes au premier semestre, objectif 2026 confirmé
    information fournie par Reuters 31.07.2026 07:47 

    AXA a fait état ‌vendredi d'un bénéfice semestriel supérieur aux attentes, avec un résultat ​opérationnel par action ressorti à 2,19 euros, en hausse de 8% sur un an grâce à l'augmentation des revenus sous-jacents ​et aux rachats d'actions. Les analystes tablaient ... Lire la suite

  • Des mineurs de charbon et des proches transportent le corps d’un mineur après l’effondrement d’une mine de charbon dans la région de Surange, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Quetta, le 30 juillet 2026 ( AFP / Banaras KHAN )
    Pakistan: une explosion dans une mine de charbon tue 34 personnes
    information fournie par AFP 31.07.2026 07:36 

    Une explosion dans une mine de charbon du sud du Pakistan a causé la mort d'au moins 34 ouvriers, a fait savoir vendredi l'agence locale de gestion des catastrophes, alors que les secours s'affairent pour retrouver d'éventuels survivants. La déflagration a ravagé ... Lire la suite

  • ARKEMA : Le mouvement reste haussier
    ARKEMA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 31.07.2026 07:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,04 -2,69%
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
EUR/USD SPOT
1,15055 -0,17%
Or
4 073,99 -0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank