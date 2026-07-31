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Sony revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la bonne santé de son secteur des jeux vidéo
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 05:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les révisions des prévisions) par Sam Nussey

Sony 6758.T a revu à la hausse vendredi ses prévisions de résultat d'exploitation annuel de 8 %, à 1 720 milliards de yens (10,72 milliards de dollars), invoquant la bonne santé de son activité de jeux vidéo.

Le conglomérat japonais a été salué pour sa réorientation vers le divertissement, mais le marché s’inquiète de l’impact de l’IA et de la flambée des prix des puces mémoire sur ses activités.

Le fabricant de la PlayStation a mis en avant l’impact des remboursements liés à l’ des droits de douane américains, l’effet favorable des taux directeur et la maîtrise des coûts pour expliquer les perspectives plus optimistes de sa division jeux vidéo.

Au cours du trimestre d’avril à juin, le résultat d’exploitation du groupe a progressé de 40 % pour atteindre 476,5 milliards de yens, dépassant les estimations des analystes, grâce à la bonne santé des activités de jeux vidéo et de capteurs d’image.

Sony a déclaré avoir sécurisé son approvisionnement en puces mémoire pour cet exercice financier, mais s'attend à ce que les prix restent élevés l'année prochaine.

Sony devrait être l'un des principaux bénéficiaires du lancement de « Grand Theft Auto VI » le 19 novembre, alors que l' MSFT.O , la division Xbox de Microsoft, réduit ses activités.

TTWO.O , Take-Two Interactive Software, pourrait vendre entre 30 et 35 millions d’exemplaires de « GTA VI » d’ici la fin de l’année, selon les prévisions de Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere ANALYSE.

Parmi les autres jeux à venir sur PlayStation 5 figure le grand titre développé en interne « God of War Laufey », dont la sortie est prévue en février.

Pour le trimestre juillet-septembre, les analystes s'attendent en moyenne à ce que Sony affiche un bénéfice d'exploitation de 465 milliards de yens. L'action de la société a reculé de 8 % depuis le début de l'année, dans l'attente de la publication des résultats.

Le fabricant d’objectifs photographiques Tamron 7740.T a annoncé jeudi avoir reçu une proposition d’acquisition de la part de Sony et avoir mis en place un comité chargé d’étudier les différentes options.

Sony est l’un des principaux fabricants d’appareils photo et de capteurs d’image, tandis que Tamron est un fournisseur d’objectifs pour les appareils photo fabriqués par Sony et ses concurrents Nikon 7731.T et Canon 7751.T .

La société a revu à la hausse ses prévisions concernant son activité de capteurs d’image, invoquant une augmentation des ventes et des taux directeur. (1 $ = 160,5000 yens)

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