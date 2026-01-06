Sony Honda Mobility dévoile un nouveau prototype de véhicule électrique au CES de Las Vegas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 5 pour indiquer l'année 2026 et non 2025) par Abhirup Roy et Angela Christy M

Sony Honda Mobility a dévoilé son nouveau prototype de véhicule électrique au salon CES de Las Vegas lundi, alors que la plupart des constructeurs automobiles américains freinent des quatre fers.

Le directeur général de Sony Honda, Yasuhide Mizuno, a déclaré que la société, une coentreprise de véhicules électriques entre Sony Group 6758.T et Honda Motor 7267.T , a pour objectif de livrer un nouveau modèle basé sur le prototype Afeela aux clients américains dès 2028.

La société prévoit que les livraisons de l'Afeela 1 aux clients californiens commenceront à la fin de cette année, a déclaré Mizuno.

Afeela 1, le premier véhicule électrique de la société, qui a été présenté l'année dernière, est vendu à partir de 89 900 dollars.

Le dévoilement était un spectacle rare au CES 2026, un salon annuel de l'électronique grand public, alors que de nombreux constructeurs automobiles, confrontés à l'affaiblissement de la demande de VE et aux droits de douane sur les importations d'automobiles et de pièces automobiles, ont annulé leurs plans pour de nouveaux VE et ont mis en pause ou arrêté la production.

L'administration Trump a réduit les politiques favorables aux VE, notamment en supprimant un crédit d'impôt de 7 500 dollars, ce qui a nui à l'intérêt des consommateurs pour ces véhicules.

La coentreprise a été créée en 2022, combinant l'expérience de Honda en matière d'ingénierie et de construction de véhicules avec l'expertise de Sony en matière de logiciels et de jeux, afin de rivaliser avec ses concurrents dans le domaine des véhicules électriques.