Sony fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au T3
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 04:35

Sony 6758.T a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation en hausse de 22% au troisième trimestre, au-dessus des attentes des analystes, et a relevé sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

Le géant japonais de la technologie et du divertissement a enregistré un bénéfice de 515 milliards de yens (2,78 milliards d'euros) sur la période octobre-décembre. Les analystes attendaient en moyenne 469 milliards de yens, selon des données LSEG.

Le groupe a relevé de 8% sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à 1.540 milliards de yens, citant la performance de son activité musique.

Sony a vu le cours de son action chuter ces derniers mois, les investisseurs s'interrogeant sur ses futurs moteurs de croissance.

Les entreprises du secteur de l'informatique sont en outre confrontées à la hausse du prix des puces mémoires, dans un contexte d'importants investissements dans l'intelligence artificielle.

(Sam Nussey; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

SONY GROUP
18,850 EUR Tradegate -0,21%
