Sony et Warner Music poursuivent Anthropic en justice pour l'utilisation de chansons dans le cadre de l'entraînement d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dernière affaire en date d'une vague de poursuites pour violation du droit d'auteur visant des entreprises technologiques

* Anthropic accusé d'avoir piraté les paroles des Beatles et de Taylor Swift

* Le géant de l’IA affirme qu’il se défendra et qualifie cette action en justice de « recyclée »

(Ajout d'une référence à une deuxième action en justice intentée par UMG au paragraphe 3, et du commentaire d'Anthropic aux paragraphes 4 et 5)

par Blake Brittain

Les filiales d’édition musicale de Sony Music 6758.T et de Warner Music WMG.O ont poursuivi Anthropic devant le tribunal fédéral de Californie pour avoir prétendument utilisé de manière abusive leurs compositions musicales protégées par le droit d’auteur afin d’entraîner ses modèles d’IA « Claude ».

Sony et Warner ont déclaré dans la plainte , déposée vendredi, qu’Anthropic avait piraté des centaines de paroles de chansons et de partitions des Beatles, de Taylor Swift, de Michael Jackson et de centaines d’autres artistes afin d’entraîner Claude à répondre à des demandes humaines.

Cette action en justice est la dernière en date d’une vague de poursuites engagées contre des entreprises technologiques par des titulaires de droits d’auteur – notamment des auteurs, des éditeurs, des maisons de disques et des organes de presse – au sujet de l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner des systèmes d’IA . Universal Music Group UMG.AS a poursuivi Anthropic en 2023 , puis plus tôt cette année, pour l’utilisation présumée de paroles de chansons protégées par le droit d’auteur dans le cadre de l’entraînement de l’IA; ces procédures sont toujours en cours.

Anthropic est devenue la première entreprise spécialisée dans l’IA à trouver un accord dans l’un de ces litiges l’année dernière, en versant 1,5 milliard de dollars pour mettre fin à un recours collectif intenté par un groupe d’auteurs.

« Anthropic considère clairement qu’il s’agit simplement du coût de ses activités, étant donné que l’ensemble de son modèle économique continue de reposer sur la violation des droits d’auteur », ont déclaré Sony et Warner dans leur plainte. « Et 1,5 milliard de dollars ne constituent manifestement pas un montant de règlement suffisamment élevé pour dissuader les pratiques illicites d’une entreprise qui a su tirer profit de ces violations massives pour atteindre une valorisation vertigineuse de 2 000 milliards de dollars. »

« Il s’agit de la troisième action en justice intentée par les mêmes avocats, qui reprennent des allégations issues d’affaires déjà portées devant les tribunaux », a déclaré lundi un porte-parole d’Anthropic. Ce dernier a également indiqué que l’entreprise se défendrait « avec vigueur » et que l’entraînement des IA relevait d’une utilisation équitable des œuvres protégées par le droit d’auteur, citant à cet égard le juge qui s’était prononcé contre elle dans l’affaire intentée par les auteurs, .

Les porte-parole et l’avocat de Sony Music et Warner Music n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires sur cette affaire.

La plainte allègue qu’Anthropic a obtenu illégalement les paroles et les partitions des éditeurs via des téléchargements torrent afin d’entraîner Claude, et que ce dernier est capable de reproduire « mot pour mot » des paroles protégées par le droit d’auteur lorsqu’on le lui demande.

Sony et Warner ont également déclaré qu’Anthropic avait utilisé leurs paroles pour apprendre à Claude à « générer de vastes quantités de paroles de chansons prétendument “nouvelles”, générées par l’IA, qui font concurrence aux œuvres légitimes protégées par le droit d’auteur des éditeurs de musique en tant que substituts nuisibles sur le marché ».

Les maisons de disques réclament des dommages-intérêts pouvant atteindre 150 000 dollars pour chaque droit d’auteur violé, ainsi qu’une ordonnance judiciaire interdisant à Anthropic d’utiliser leurs œuvres.