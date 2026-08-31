La FTC accuse Amazon d'avoir surfacturé ses annonceurs

La Federal Trade Commission américaine a engagé des poursuites contre Amazon, accusant le groupe d'avoir "secrètement et systématiquement" surfacturé les annonceurs utilisant sa plateforme. Soutenue par les procureurs généraux de 22 Etats, la plainte estime que plus de 20 milliards de dollars auraient pu être prélevés sous forme de surcharges cachées. Les pratiques visées remonteraient à une modification du système d'enchères publicitaires mise en place en 2019.

La FTC affirme qu'Amazon a manipulé ses mécanismes de tarification et d'enchères, conduisant des millions d'annonceurs à payer des prix sensiblement plus élevés. L'agence estime qu'une partie de ces coûts supplémentaires a ensuite été répercutée sur les consommateurs. La procédure, déposée devant un tribunal fédéral de l'Etat de Washington, concerne notamment les produits sponsorisés, les publicités de marques et les annonces display proposées sur la plateforme d'Amazon.

Amazon conteste les accusations et qualifie l'action de la FTC de "malavisée", estimant que l'agence comprend mal le fonctionnement de son activité publicitaire. Le groupe souligne également qu'aucune preuve ne démontre, selon lui, une hausse des prix supportés par les consommateurs. Amazon est devenu le troisième acteur mondial de la publicité numérique derrière Google et Meta, avec plus de 68 milliards de dollars de revenus publicitaires générés l'an dernier.