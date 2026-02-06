 Aller au contenu principal
Sonia Mabrouk démissionne de CNews, en pleine tourmente avec le maintien de Morandini
information fournie par AFP 06/02/2026 à 21:40

La journaliste Sonia Mabrouk à Paris, le 29 février 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )



Sonia Mabrouk, une des vedettes de CNews, a annoncé vendredi à l'AFP avoir présenté sa démission de la chaîne, après le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne malgré ses condamnations définitives notamment pour corruption de mineurs.

La journaliste a constaté une "altération certaine et effective de (s)a relation avec une partie de la direction de CNews" depuis sa prise de distance avec le maintien de M. Morandini, explique-t-elle dans un communiqué.

"Hier, aujourd'hui, comme demain, ma boussole restera la préservation de l'intérêt des victimes", ajoute-t-elle.

Le 20 janvier, Sonia Mabrouk avait été la première figure de CNews à s'exprimer: interpellée en direct par son invité, le député socialiste Jérôme Guedj, elle avait répondu que "le respect" qu'elle voue à sa direction n'équivaut pas à "cautionner" ce maintien de M. Morandini.

"J'avoue que je n'en dors pas depuis plusieurs jours", avait ajouté celle qui mène chaque matin "La grande interview", codiffusée sur CNews et Europe 1, ainsi que "Midi news" sur CNews, première chaîne d'information de France en parts d'audience, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré.

"Mes propos, pourtant largement partagés notamment en interne, ont conduit à une situation que je déplore mais dont je prends acte", indique Sonia Mabrouk vendredi, en disant son "affection particulière" pour la chaîne et ses personnels, et en remerciant les téléspectateurs pour leur "fidélité sans failles".

La journaliste franco-tunisienne de 48 ans, qui avait rejoint Europe 1 en 2013 et CNews en 2017, précise qu'elle restera à l'antenne de CNews le temps de son préavis d'un mois. La suite de sa collaboration avec Europe 1, autre média de la galaxie Bolloré, est encore indéterminée.

L'animateur Jean-Marc Morandini (d) arrive au palais de justice de Paris, le 27 novembre 2024, avant une audience de son procès en appel pour "corruption de mineurs" ( AFP / Dimitar DILKOFF )



Elle est apparue à l'écran mercredi pour la dernière fois. Ce matin-là, une altercation a eu lieu en loge avec le patron de CNews, Serge Nedjar, qui a invité "ceux qui sont pas contents" du maintien de M. Morandini à prendre "la porte", a-t-on appris auprès d'un témoin, confirmant ce qu'ont rapporté plusieurs médias.

D'après la chaîne, son absence est due à sa grossesse en cours.

Le maintien de M. Morandini, malgré ses condamnations, a suscité de vifs débats au sein de CNews. Après Sonia Mabrouk, les autres présentateurs stars Pascal Praud et Laurence Ferrari ont également pris leurs distances.

Dimanche, ce sont Philippe de Villiers, qui anime également une émission, ainsi que le Journal du Dimanche, autre média de la sphère Bolloré, qui ont à leur tour marqué leur désapprobation.

- Nouvelle plainte -

Le 14 janvier, la Cour de cassation a rendu définitive la condamnation de M. Morandini pour corruption de mineurs, pour des messages de nature sexuelle envoyés à trois adolescents entre 2009 et 2016.

Pour ces faits, il a écopé de deux ans de prison avec sursis. Il a une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs.

La journaliste d'information sur le plateau e la télévisée CNEWS et Europe 1, le 21 novembre 2021 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )



Dans la foulée, CNews avait annoncé maintenir l'animateur à l'antenne, faisant valoir que "Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice" avec un recours alors envisagé devant la Cour européenne des droits de l'Homme, piste abandonnée depuis.

En outre, l'animateur a renoncé le 22 janvier à contester une condamnation pour harcèlement sexuel dans un autre dossier, ce qui la rend définitive.

Dans ce dossier, il avait été condamné en appel en janvier 2025 à 18 mois de prison avec sursis, reconnu coupable d'avoir "usé de pressions pour obtenir un acte sexuel" de la part d'un jeune comédien.

Le site Mediapart a par ailleurs révélé vendredi une nouvelle plainte pour tentative de corruption de mineurs visant M. Morandini, mais pour des faits prescrits, ce qu'a confirmé le parquet de Lille à l'AFP.

De nombreux responsables politiques ont critiqué le fait que l'animateur de 60 ans reste à l'antenne, et boycottent son émission de débats quotidienne, le "Morandini Live".

Vincent Bolloré doit être convoqué fin février par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public et sera interrogé sur le cas de Jean-Marc Morandini.

Sonia Mabrouk, qui doit donner naissance dans quelques mois à son deuxième enfant, avait été courtisée par le groupe RMC BFM au printemps.

Au même moment, celle qui est également autrice était devenue directrice d'une collection baptisée "Pensée libre" aux Éditions Fayard, également dans la galaxie Bolloré. Elle prévoit aussi de cesser cette fonction.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

