Sonia Aloui-Majri devient responsable de l’assurance et des fonds de pension chez Candriam

Sonia Aloui-Majri annonce avoir été nommée responsable mondiale de l’assurance et des fonds de pension d’entreprises chez Candriam, affilié de New York Life Investment Management. Cela s’ajoute à ses responsabilités de responsable des ventes France et Monaco.

« Ce nouveau rôle s’accompagne d’une ambition claire : renforcer encore notre positionnement en tant que partenaire stratégique des assureurs et des fonds de pension d’entreprise à l'échelle mondiale », écrit-elle sur Linked-In.

Sonia Aloui-Majri travaille chez Candriam depuis dix-neuf ans. Elle est aussi membre du comité exécutif de Candriam.