SONDAGE-Les rendements des bons du Trésor américain devraient baisser, mais la conviction des stratèges vacille

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données du sondage

par Sarupya Ganguly

Les rendements des bons du Trésor américain vont baisser au cours de l’année à venir, ont déclaré des stratèges obligataires interrogés dans le cadre d’un sondage Reuters, qui s’en tiennent à l’hypothèse selon laquelle les marchés abandonneront leurs paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale . Toutefois, la plupart d’entre eux estiment que le rendement à 10 ans a plus de chances de se situer au-dessus de leurs prévisions qu’en dessous d’ici trois mois. Depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran fin février, une vague de ventes soutenue sur les bons du Trésor a fait grimper le rendement de référence de près de 80 points de base, la hausse des prix du pétrole amplifiant les craintes que l’inflation, déjà élevée, ne reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed. Les marchés financiers ont totalement écarté la possibilité de baisses de taux de la Fed et parient sur au moins une hausse cette année. Plusieurs responsables de la Fed ont également réitéré la nécessité de taux d’intérêt plus élevés .

Cependant, les stratèges en obligations interrogés dans le cadre de l’enquête Reuters menée du 6 au 11 août ont maintenu leur opinion de longue date selon laquelle les rendements des bons du Trésor vont baisser, ce qui laisse penser que ces paris sur une hausse des taux pourraient bientôt être revus à la baisse. Le rendement à dix ans — actuellement proche de son plus haut niveau depuis 18 mois, à près de 4,73% — devrait, selon les prévisions, reculer à 4,50% d’ici trois mois, se maintenir à ce niveau fin janvier avant de redescendre à 4,34% d’ici un an, selon les médianes de l’enquête. US10YT=RR Les rendements à deux ans, sensibles aux taux d’intérêt, devraient connaître une baisse plus marquée: environ 20 points de base pour s’établir à 4,07% dans trois mois, puis à 3,92% dans six mois et à 3,80% d’ici un an. US2YT=RR

« Notre scénario de base table sur une baisse des rendements à 10 ans. Les données économiques ont surpris à la baisse, mais les rendements n’ont pas encore suivi », a déclaré Alex Payne, gestionnaire de portefeuille senior et responsable de l’équipe « Prêts hypothécaires, agences et volatilité » chez Vanguard. Contre toute attente, l’économie américaine a perdu des emplois en juillet tandis que la croissance s’est avérée inférieure aux prévisions des économistes au deuxième trimestre, la hausse des importations ayant creusé le déficit commercial; toutefois, d’autres indicateurs, notamment les dépenses de consommation et les investissements des entreprises, témoignent d’une résilience persistante.

UNE CONVICTION CHANCELANTE

Cependant, la persistance d’une inflation élevée met à l’épreuve la conviction des stratèges quant à une baisse des rendements. Une écrasante majorité de 82% des personnes interrogées — 18 sur 22 — ayant répondu à une question supplémentaire a estimé qu’il était plus probable que le rendement américain à 10 ans s’avère supérieur à leurs prévisions dans trois mois plutôt qu’inférieur. Parallèlement, le président de la Fed, Kevin Warsh, n’ayant fourni que peu d’indications au-delà de la simple répétition du double mandat de la banque centrale, a laissé les investisseurs perplexes tout en augmentant la « prime de terme » — cette compensation supplémentaire exigée par les investisseurs pour compenser l’incertitude accrue.

« Si l’inflation ne se rapproche pas de l’objectif de 2% de la Fed, en l’absence d’indications prospectives, le marché aura besoin de voir des mesures concrètes », a ajouté Alex Payne, de Vanguard. « La Fed devra démontrer que sa fonction de réaction n’a pas changé en relevant ses taux et, si pour une raison quelconque elle ne le fait pas, je m’attendrais à une hausse des rendements à long terme. »

Par ailleurs, selon plusieurs stratèges, les importantes émissions de bons du Trésor à venir, sur fond d’une dette s’élevant déjà à près de 40 000 milliards de dollars, et l’absence de plan clair de réduction du déficit maintiendraient les rendements à long terme à un niveau élevé.

« Pour que les rendements des bons du Trésor baissent sensiblement, il faudrait probablement un ralentissement considérable de la croissance, voire une récession. Or, nous n’observons pas vraiment de signes allant dans ce sens pour l’instant », a déclaré Collin Martin, responsable de la recherche et de la stratégie en titres à revenu fixe au Schwab Center for Financial Research, ajoutant que « les anticipations d’inflation actuelles issues du marché ne reflètent pas vraiment les véritables risques haussiers pesant sur l’inflation ».

« Si vous subissez un seul choc d’offre et que c’est tout, cela peut être considéré comme transitoire. Mais si nous en subissons un nouveau chaque année, cela entre en ligne de compte – si vous êtes une entreprise – dans la manière dont vous envisagez vos dépenses et ce que vous souhaitez répercuter », a-t-il déclaré.

L’inflation des prix à la consommation du mois de juillet, dont les chiffres seront publiés mercredi, ne devrait reculer que très légèrement, passant de 3,5% en juin à 3,4%, selon un autre sondage de Reuters.