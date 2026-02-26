Solventum dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de produits chirurgicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériel médical Solventum SOLV.N a battu jeudi les estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre, aidé par une forte demande pour ses produits de soin des plaies et de stérilisation.

La société basée dans le Minnesota est l'un des plus grands fournisseurs de dispositifs de stérilisation, de pansements, de rubans médicaux et d'autres consommables hospitaliers. L'activité MedSurg de Solventum, qui vend des pansements et du matériel chirurgical, représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de la société. Les ventes de ce segment ont augmenté de 5,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,24 milliard de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société s'est élevé à 2 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,96 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, elle a réalisé un bénéfice de 1,57 $ par action, contre des estimations de 1,50 $ par action.

"Les résultats du quatrième trimestre de Solventum reflètent un autre trimestre de performance solide, ce qui se traduit par des résultats pour l'ensemble de l'année 2025 supérieurs à nos attentes en matière de ventes et de BPA", a déclaré le directeur général Bryan Hanson.

La société prévoit également un bénéfice ajusté pour 2026 supérieur aux attentes de Wall Street, à savoir 6,40 à 6,60 dollars par action, contre des estimations de 6,34 dollars par action. L'année dernière, Solventum a déclaré qu'elle acquerrait la société privée Acera Surgical pour un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de soins des plaies en obtenant l'accès à Restrata, une option de traitement synthétique pour la réparation des tissus mous.

L'opération serait légèrement dilutive pour le bénéfice ajusté par action en 2026, mais relutive à partir de 2027, avait déclaré Solventum.

La société a également dévoilé un programme de quatre ans en 2025 pour stimuler la croissance, qui devrait permettre de réaliser environ 500 millions de dollars d'économies annuelles une fois qu'il sera entièrement mis en œuvre.