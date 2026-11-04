Solvay sous pression au troisième trimestre

Le chimiste belge a enregistré une nette dégradation de ses résultats au troisième trimestre 2026, pénalisé par les conséquences du conflit au Moyen-Orient et la faiblesse persistante du marché du carbonate de soude. Le chiffre d'affaires net sous-jacent a reculé de 3,3% en organique, à 1,03 milliard d'euros, tandis que l'EBITDA sous-jacent a chuté de 26,6%, à 173 millions d'euros, pour une marge de 16,8%. Le résultat net sous-jacent des activités poursuivies s'est établi à 35 millions d'euros, contre 90 millions un an auparavant.

La rentabilité a notamment souffert d'un impact négatif de 25 millions d'euros lié au conflit au Moyen-Orient, principalement en raison de l'arrêt prolongé de l'usine de peroxydes de Sadara, en Arabie saoudite. En parallèle, Solvay poursuit son programme de réduction des coûts, avec 283 millions d'euros d'économies structurelles cumulées, proche de son objectif de 300 millions d'euros à fin 2026.

Le chimiste belge confirme ses prévisions annuelles révisées en octobre, tablant sur un EBITDA sous-jacent compris entre 720 et 740 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible de 120 à 150 millions d'euros.

Sur le plan stratégique, Solvay accélère son développement dans les terres rares, avec la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme avec Viridis et la poursuite des discussions avec le fonds OneIM en vue de la création d'une coentreprise. Enfin, le groupe maintient son acompte sur dividende à 0,97 euro par action, payable le 20 janvier 2027.