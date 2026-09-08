Solvay confirme des discussions avec OneIM sur un partenariat dans les terres rares

54e Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget, près de Paris

Solvay a confirmé mardi être ‌en discussions avec One Investment Management (OneIM) au sujet d’un potentiel partenariat ​stratégique concernant ses activités dans le domaine des terres rares.

Un communiqué du groupe précise que rien ne garantit que ces discussions aboutissent à un ​accord ou à une transaction, et qu'une annonce sera faite en temps voulu.

Un accord permettrait ​à OneIM de se positionner dans ⁠le secteur de la transformation des terres rares, complétant ainsi ses ‌investissements existants dans ce secteur dominé par la Chine.

Deux sources proches du dossier avaient précédemment indiqué à Reuters que ​Solvay et OneIM menaient ‌des discussions depuis mars au sujet des activités de ⁠Solvay dans le domaine des terres rares.

Les minéraux de terres rares sont essentiels pour la transition énergétique, l'électronique et l'industrie de la défense, et ⁠les pays occidentaux ‌cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine ⁠pour leur approvisionnement.

OneIM n’a pas immédiatement répondu à une demande de ‌commentaire.

Bien que l'activité terres rares de Solvay ne représente qu’une ⁠petite partie du groupe, celle-ci est considérée comme un ⁠actif stratégique en ‌raison de son expertise en matière de traitement.

Elle comprend une usine de ​traitement, vieille de 78 ans et ‌située à La Rochelle, qui a fait office de référence pour les prix mondiaux des ​terres rares dans les années 1980 et 1990. Elle est l'une des seules usines hors de Chine capables de séparer l'ensemble ⁠des 17 éléments des terres rares.

OneIM a investi dans une série d’entreprises spécialisées dans les terres rares, dont certaines ont déjà négocié des accords d’approvisionnement avec Solvay.

A Paris, vers 12h25 GMT, l'action Solvay avançait d'environ 3% à 26,7 euros.

(Rédigé par Etienne Breban, Melanie Burton et Eric Onstad, ​édité par Augustin Turpin)