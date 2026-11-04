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Solvay-Accord avec Viridis sur l'approvisionnement de matières premières
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 07:05

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Solvay SA SOLB.BR :

* ACCORD À LONG TERME AVEC VIRIDIS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE MATIÈRES PREMIÈRES

* CET ACCORD RENFORCE ET DIVERSIFIE L'ACCÈS AUX APPROVISIONNEMENTS ESSENTIELS POUR SES ACTIVITÉS LIÉES AUX TERRES RARES À LA ROCHELLE, EN FRANCE

* LES LIVRAISONS DEVRAIENT DÉBUTER EN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR

(Rédaction de Gdansk)

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