information fournie par Reuters • 04/11/2026 à 07:05

Solvay-Accord avec Viridis sur l'approvisionnement de matières premières

Solvay SA SOLB.BR :

* ACCORD À LONG TERME AVEC VIRIDIS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE MATIÈRES PREMIÈRES

* CET ACCORD RENFORCE ET DIVERSIFIE L'ACCÈS AUX APPROVISIONNEMENTS ESSENTIELS POUR SES ACTIVITÉS LIÉES AUX TERRES RARES À LA ROCHELLE, EN FRANCE

* LES LIVRAISONS DEVRAIENT DÉBUTER EN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR

(Rédaction de Gdansk)