Solvay-Accord avec Viridis sur l'approvisionnement de matières premières

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Les démocrates ont signé une victoire sans appel mardi avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès américain lors d'élections de mi-mandat qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains. Ce basculement des deux chambres du Congrès, ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•04.11.2026•08:08•
Le constructeur allemand BMW a annoncé mercredi une baisse de près de 40% du bénéfice opérationnel de sa division automobile au troisième trimestre, en raison de ses difficultés sur le marché chinois, de l'alourdissement des droits de douane et d'effets de change ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ...
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par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi alors qu'une vague démocrate au Congrès américain lors de "midterms" en forme de référendum sur Donald Trump se dessine. D'après les premières indications disponibles, le ...
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