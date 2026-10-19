Solvay abaisse ses prévisions annuelles

Le groupe chimique belge a publié ce lundi ses chiffres préliminaires pour le troisième trimestre 2026 et a révisé à la baisse ses objectifs financiers annuels. La performance de l'entreprise a été directement affectée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et des difficultés opérationnelles rencontrées sur son site de production saoudien.

Au cours du troisième trimestre 2026, Solvay a évolué dans un environnement de marché qualifié de difficile. L'Ebitda sous-jacent trimestriel a subi un impact négatif d'environ 25 millions d'euros lié au conflit au Moyen-Orient, un effet qui s'ajoute aux -20 millions d'euros déjà enregistrés au trimestre précédent.

Cette dégradation est principalement attribuable à l'arrêt prolongé de l'usine Peroxides, située au sein du complexe de Sadara à Jubail, en Arabie saoudite. Ce site est exploité via une coentreprise avec Sadara (elle-même contrôlée majoritairement par Saudi Aramco). A lui seul, cet arrêt pèse à hauteur de près de 15 millions d'euros sur l'Ebitda du trimestre.

Selon les données préliminaires du troisième trimestre, le chiffre d'affaires net sous-jacent s'est élevé à 1,03 milliard d'euros, l'Ebitda sous-jacent à 173 millions d'euros et le free cash flow aux actionnaires (activités poursuivies) s'est installé à 54 millions d'euros.

Avertissement sur résultats

Face à ces éléments, l'Ebitda sous-jacent est désormais attendu entre 720 et 740 millions d'euros, contre 770 à 850 millions d'euros auparavant.

Malgré ces vents contraires, le chimiste réaffirme son engagement dans son plan de transformation, en maintenant la priorité sur la génération de trésorerie et la réalisation de ses objectifs de réductions de coûts.