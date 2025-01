Solutions30: participe à un projet solaire en Saône-et-Loire information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce participer à la construction de la centrale solaire flottante des Gravières de l'Arroux (Saône-et-Loire), un projet mené par Verso Energy.



Ce chantier, lancé officiellement le 23 janvier, générera un chiffre d'affaires de 9 ME pour Solutions30 Énergies grâce à la conception, fourniture et installation des structures flottantes et des infrastructures électriques sur plusieurs plans d'eau, connectés au réseau par une liaison HTA de 6,5 km.



Avec une puissance de 23,1 MWc, la centrale produira plus de 26,4 GWh d'électricité par an, couvrant la consommation de 12 000 personnes.



Porté par un investissement de 24 ME, ce projet valorise cinq anciennes gravières et illustre une démarche durable grâce à des actions environnementales, un financement participatif et l'implication des parties prenantes locales.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 0,98 EUR Euronext Paris +1,87%