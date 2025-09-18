Solutions 30 flanche en raison de résultats semestriels plus dégradés que prévu

(AOF) - Lanterne rouge du marché SRD, Solutions 30 dévisse de 20,95%, à 1,275 euros, après avoir dévoilé hier soir des résultats décevants en raison de la dégradation de son activité dans la fibre en France. TP Icap Midcap a réagi à cette publication en abaissant sa recommandation d'Achat à Conserver et son objectif de cours de 2,30 euros, à 1,70 euro. " Le potentiel (du titre, NDLR) est désormais limité dans un contexte de déceptions répétées et de manque persistant de visibilité sur les résultats " explique l'analyste.

La France met la marge sous pression

Solutions 30 a enregistré une perte nette, part du groupe, de 16,8 millions d'euros au premier semestre 2025, comparé à une perte nette de 5,9 millions d'euros pour la même période en 2024.

L'Ebitda ajusté a chuté de 16,6%, à 31,5 millions d'euros. La marge d'Ebitda ajusté a reculé de 60 points de base à 6,7%. Le spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique a expliqué ce repli " par la pression actuelle dans les télécommunications en France, partiellement compensée par une progression dans le reste du groupe ". Dans l'Hexagone, le groupe est confronté à un " ralentissement plus fort qu'anticipé des activités de déploiement de la fibre ".

Transformation du modèle opérationnel en France

" Dans cette activité, qui représente désormais 15% du chiffre d'affaires du groupe, nous travaillons activement à la transformation de notre modèle opérationnel, afin de redresser notre profitabilité et d'accompagner l'évolution rapide des besoins de nos clients " a déclaré Gianbeppi Fortis, président du directoire à propos des télécommunications en France. Les effets de la transformation du modèle sont attendus début 2026.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 9,7%, à 467,4 millions d'euros. Il a chuté de 10,5% en données comparables, tandis que les acquisitions et les changes ont contribué positivement à hauteur de 0,9% et de 0,1%. " L'évolution du chiffre d'affaires résulte de la contraction de l'activité Connectivity en France ", a souligné la société.

Au 30 juin 2025, la trésorerie du groupe s'établit à 59,1 millions d'euros, contre 68,8 millions d'euros à fin juin 2024 et 96,3 millions d'euros à fin décembre 2024.

" Le groupe ne donne pas de guidance pour 2025 mais confirme maintenir la plupart de ses grands objectifs moyen terme du Capital Markets Day (développement de l'Allemagne, de l'Energy, taux d'Ebitda supérieur à 10% sur les grandes zones) sauf sur la France où la situation actuelle pèse même si toutes les pistes de redressement sont envisagées " relève TP Icap Midcap.

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement, connectivité et maintenance des réseaux pour la transformation digitale et la transition énergétique, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 1,1 Md€ réalisé à 38 % en France, 36 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 79 % des solutions de connectivités, à 1O % des solutions technologiques et 11 % des solutions énergétiques ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle fondée sur le partage d’expertises avec les sous-traitants et les clients et sur la mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,7 %, le conseil de surveillance de 7 membres étant présidé par Alexander Sator.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur un objectif de moyen terme de 2,5 Mds€ de revenus :

- réorganisation des process depuis 2022 -simplification juridique, renouvellement de la gouvernance, systématisation du contrôle des sous-traitants…,

- réduction de l’exposition aux contrats à faible marge, focalisation sur la génération de trésorerie et au maintien des marges,

- accélération des développements hors de France dans les télécoms et dans les activités liées aux énergies renouvelables,

- innovation : maximisation des économies d’échelle via l’amélioration constante des plateformes Smartfix et my Supplace et approche, via le « laboratoire d’idées », des équipements connectés ;

- Stratégie environnementale en cours de révision et amélioration

- mesure de l’empreinte carbone,

- intégration de l’outil des données ESG en Belgique, Luxembourg et au Royaume-Uni,

- offre de services à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE,

- 8 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne,

- maitrise de l’intensité énergétique, recul de la consommation d’électricité des immeubles et hausse des achats d’énergie verte ;

- Récurrence des revenus, tirés à plus de 50 % des activités de maintenance ;

- Situation financière très solide avec une trésorerie nette de dette bancaire de 5,7 M€.

Défis

- Ralentissement du marché des infrastructures, accru par le risque politique lié aux élections notamment en Belgique et en France, l’arrivée de nouveaux élus freinant le déploiement des réseaux ;

- Pénétration du marché allemand en forte croissance, renforcée par l’acquisition de Gaertner ;

- Incertitude sur le maintien de la présence en Italie ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2024 révisés en baisse d’une légère baisse des revenus et d’une poursuite, notamment en France, de l’amélioration des marges (objectif de moyen terme d’une marge à plus 10 %) ;

- Absence de dividende 2023.