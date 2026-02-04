Les pouvoirs des policiers municipaux renforcés au Sénat

Un agent de police municipale patrouille dans la cité Gabriel-Péri à Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, le 22 janvier 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Amendes, fouilles de véhicules, utilisation de drones... A quelques semaines des élections municipales, le Sénat a commencé mardi l'examen d'un projet de loi élargissant les pouvoirs des policiers municipaux, en première ligne dans la "sécurité du quotidien" face aux incivilités.

Ils sont plus de 28.000 en France à sécuriser les écoles, patrouiller dans les rues, lutter contre les nuisances sonores ou réguler la circulation.

Placés sous l'autorité des maires, les policiers municipaux vont bientôt voir leurs prérogatives étendues, pour adapter leur statut à un rôle de plus en plus incontournable dans les collectivités locales.

Leur cadre législatif remonte en effet à la loi "Chevènement" de 1999, sans réforme d'ampleur depuis.

"La France de 2026 dans les territoires n'a plus rien à voir. La situation est plus violente, plus inquiétante et elle expose les policiers municipaux à des méfaits réels, à la délinquance, au narcotrafic", a expliqué la sénatrice Les Républicains Jacqueline Eustache-Brinio, corapporteure sur ce texte qu'elle perçoit comme une "boîte à outils" à disposition des communes.

Les débats au Sénat vont se poursuivre jusqu'à mercredi, avant un vote solennel sans suspense prévu mardi 10 février. Le projet de loi sera ensuite transmis à l'Assemblée nationale.

L'exécutif s'est grandement nourri, pour bâtir ce texte, du "Beauvau des polices municipales", lancé en avril 2024 après les émeutes en réaction à la mort d'un adolescent de 17 ans, Nahel Merzouk, tué par un policier en juin 2023 dans les Hauts-de-Seine.

Préparé par Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur puis son successeur Bruno Retailleau (redevenu sénateur depuis), désormais repris en main par l'actuel ministre Laurent Nuñez, le projet de loi arrive à point nommé au Parlement, en pleine campagne des municipales, marquée par certains thèmes-clé comme la lutte contre le narcotrafic.

- Vente à la sauvette -

Ce projet donnera aux policiers municipaux "les moyens de jouer davantage leur rôle de force complémentaire aux forces de sécurité intérieure", a insisté Laurent Nuñez au Sénat, prenant l'exemple de leur "rôle déterminant" durant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez quitte le palais de l'Elysée à Paris, le 28 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La mesure phare, adoptée mardi soir, est la création d'un dispositif de police municipale à "compétence judiciaire élargie", facultatif et à la main des communes.

Celles qui choisiraient cette option verraient leurs policiers municipaux dotés de pouvoirs étendus, notamment pour établir des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour certains méfaits comme la vente à la sauvette, l'usage de stupéfiants, l'occupation illicite de halls d'immeuble...

Les sénateurs ont augmenté le nombre d'infractions concernées, le portant à une quinzaine, comme la conduite sans permis, le port ou le transport d'armes blanches ou l'intrusion dans un établissement scolaire.

Contre l'avis du gouvernement qui y voit des prérogatives trop larges, ils ont aussi voté pour autoriser ces agents à procéder à l'inspection visuelle de véhicules en cas de délit flagrant, et à effectuer des contrôles d'identité en cas de soupçons.

Ils ont aussi opté pour la création d'un permis de port d'arme national pour les policiers municipaux qui en auraient un, de manière à faciliter les mutations entre départements. Le gouvernement y est aussi opposé.

- Gardes champêtres -

Deux expérimentations soutenues par M. Nuñez ont été votées: la première pour permettre aux policiers municipaux d'utiliser des drones en marge de certains événements ou face à des aléas climatiques, la seconde pour équiper les véhicules d'intervention de caméras embarquées.

Des agents de police municipale patrouillent dans la cité Gabriel-Péri à Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, le 22 janvier 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Ce nouveau régime concernera également les quelque 600 gardes champêtres, qui exercent des fonctions similaires dans les zones les plus rurales.

Si les syndicats de police ont regretté un texte sans volet social ni salarial, il semble promis à un large soutien au Sénat, même si une partie de la gauche a émis des réserves, craignant des "dérives" dans la judiciarisation du rôle des agents et un poids supplémentaire sur les communes.

"Plutôt que de reconstruire une présence régalienne forte, égale, continue sur tout le territoire, on choisit de faire porter aux collectivités locales la responsabilité de combler les manques de l'Etat", a regretté la présidente des sénateurs communistes, Cécile Cukierman.

Un amendement transpartisan est d'ailleurs venu soutenir les maires en prévoyant que le produit des nouvelles contraventions dressées par ces agents aux compétences élargies puisse être alloué au budget des communes.