Nvidia s'apprête à investir 20 milliards de dollars dans le tour de table d'OpenAI, selon Bloomberg News

Nvidia NVDA.O est sur le point de conclure un accord pour investir 20 milliards de dollars dans OpenAI dans le cadre de son dernier cycle de financement, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

La contribution de Nvidia est presque complète, mais l'accord n'est pas définitif et les conditions pourraient changer, a ajouté le rapport.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré à CNBC plus tôt dans la journée que la société envisagerait d'investir dans la prochaine levée de fonds d'OpenAI et dans l'éventuelle introduction en bourse de la startup, suite à des rapports récents selon lesquels l'accord était au point mort.

Le fabricant de puces avait annoncé en septembre dernier son intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans la startup.

Nvidia et OpenAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.