Solution 30 : possible rechute vers 0,522 EUR

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Pour son premier déplacement officiel de campagne, le désormais candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann a choisi mardi le thème des énergies renouvelables pour donner des gages sur l'écologie, et convaincre qu'il peut gagner la primaire sociale-démocrate. ...
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Une semaine après sa première historique, Sophie Adenot effectue mardi une deuxième sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour terminer d'y remplacer une antenne défectueuse. L'Agence spatiale américaine (Nasa) a annoncé le début officiel ...
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information fournie par AFP Video•25.08.2026•19:19•
La mosquée Abou Salim, à Deir el-Balah, considérée comme l'une des plus anciennes de la bande de Gaza, a été endommagée lundi par une frappe israélienne, de même que plusieurs sites du territoire palestinien où l'on a dénombré au total au moins cinq morts.
information fournie par AFP Video•25.08.2026•19:14•
"Cette primaire, c'est l'opportunité de refonder la gauche", assure le leader de Place publique Raphaël Glucksmann à Andilly, en Charente-Maritime, lors de son premier déplacement après l'annonce de sa candidature à la présidentielle, affirmant vouloir "mener cette ...
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