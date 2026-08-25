Et de deux! Sophie Adenot a mené une nouvelle sortie spatiale

Image extraite d'un flux vidéo en direct de la NASA, datée du 25 août 2026, montre l'astronaute de la NASA Anil Menon (à gauche) et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (à droite) lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) ( NASA / Handout )

Une semaine après sa première historique, Sophie Adenot a effectué mardi une deuxième sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour terminer d'y remplacer une antenne défectueuse.

Pendant six heures et demie, la Française s'est affairée à l'extérieur du laboratoire spatial aux côtés de l'astronaute américain Anil Menon.

Suspendus dans le vide spatial, ils sont parvenus ensemble à installer une nouvelle antenne, nommée Space-to-Ground (SGANT), permettant à l'ISS de communiquer avec le centre de contrôle de Houston au Texas.

Le duo avait déjà effectué ensemble le 18 août une première sortie extravéhiculaire (EVA), la première réalisée par une femme française.

"Deux EVA en deux semaines, félicitations Sophie, tu as assuré!", lui a lancé Anil Menon alors qu'ils retrouvaient l'intérieur de l'ISS, à environ 400 km au-dessus de la Terre.

Avant elle, seuls quatre Français avaient "marché" dans le vide spatial, le dernier en date étant Thomas Pesquet.

Lors de leur première sortie, Sophie Adenot et Anil Menon avaient toutefois fait face à des boulons et connecteurs récalcitrants, et n'avaient pas pu finir le remplacement de l'antenne.

Cette fois, le duo a pu récupérer le nouvel équipement depuis son lieu de stockage et a réussi à le mettre en place avant de transporter l'ancienne antenne, défectueuse vers une plateforme de stockage définitif.

Brosse à dents

L'astronaute française Sophie Adenot lors d'une conférence de presse à Toulouse, en France le 24 novembre 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

La Française a toutefois signalé vers la fin de la sortie des difficultés croissantes avec l'articulation de l'épaule gauche de son scaphandre. Malgré ce problème mécanique gênant sa mobilité, la sortie s'est terminée sans encombre.

"Ensemble, nous avons surmonté les défis", a-t-elle salué de retour dans l'ISS.

Et de lancer à la jeune génération : "Ne sous-estimez jamais ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle travaille main dans la main. Il y a tant à explorer et encore plus à créer. Alors continuez à rêver".

Lors de cette longue opération dans le vide spatial ponctuée de "high five" ("tope là") lancés à chaque difficulté surmontée, Sophie Adenot a par ailleurs surpris en utilisant un procédé quelque peu insolite pour mener à bien la mission : une brosse à dents.

Cette dernière lui a permis d'appliquer un peu de graisse sur des boulons, selon des images retransmises par la Nasa, ce qui n'a pas manqué d'amuser des internautes.

"Fierté française"

Lors de sa première sortie spatiale, les difficultés rencontrées avaient suscité des commentaires sexistes sur les réseaux sociaux.

Des attaques balayées par la joviale astronaute sur Instagram : "Les bricoleurs, les mécaniciens et toutes celles et ceux qui exercent un métier manuel le savent : entre la théorie et la pratique, il y a parfois un écart", avait-elle philosophé.

Comme lors de leur première mission, Sophie Adenot et Anil Menon ont été assistés à l'intérieur de l'ISS par leurs coéquipiers Jessica Meir et Jack Hathaway, qui pilotent le bras robotique Canadarm2.

Ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, Sophie Adenot, âgée de 44 ans, est devenue en février la deuxième Française de l'Histoire à effectuer un vol dans l'espace, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a qualifié sa première sortie de "fierté française", voyant en elle "le visage de tous les possibles".