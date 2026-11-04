Solstice revoit à la hausse ses prévisions annuelles, la demande liée à l'IA ayant permis de dépasser les prévisions trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général affirme que l'impact du Moyen-Orient reste négligeable

* La hausse des coûts du diesel et du soufre est compensée par des hausses de prix

* Chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de 8 %

(Mise à jour des informations boursières et ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 4, 8 et 9)

par Pooja Menon

Solstice Advanced Materials SOLS.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour 2026, après que la forte demande des centres de données pour ses matériaux destinés au nucléaire, aux réfrigérants et à l'électronique, ainsi que la hausse des prix, lui ont permis de dépasser les estimations du troisième trimestre.

L'essor des investissements dans les infrastructures d'IA et la complexité croissante des puces stimulent la demande pour les produits de ce fabricant de matériaux spécialisés, utilisés dans les systèmes de refroidissement, le calcul haute performance et la production d'énergie nucléaire.

Les ventes de matériaux électroniques ont progressé de plus de 31 % pour atteindre 135 millions de dollars au troisième trimestre. Les ventes de réfrigérants ont augmenté de 8,3 % pour s’établir à 433 millions de dollars, soutenues par les applications de refroidissement dans l’automobile et les centres de données, tandis que le carnet de commandes de son activité nucléaire s’élève désormais à 2,6 milliards de dollars.

Le directeur général David Sewell a déclaré à Reuters que, bien que les tensions géopolitiques aient fait grimper le coût du diesel et du soufre, l’impact sur Solstice restait négligeable compte tenu de son exposition limitée au Moyen-Orient et de sa capacité à augmenter ses prix.

Solstice, issue de la scission de la division “” de Honeywell HON.O l’année dernière, a convenu avec son concurrent Element Solutions ESI.N de suspendre en août leur projet de fusion de 14,5 milliards de dollars , invoquantla préférence des actionnairesdes deux sociétés pour le maintien de leur indépendance.

Le chiffre d'affaires net de la société au troisième trimestre a progressé de 8 % pour atteindre 1,05 milliard de dollars.

Elle a affiché un bénéfice par action ajusté de 80 centimes pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 69 centimes, selon les données compilées par LSEG.

M. Sewell a également indiqué que la société était en pourparlers avec ses clients au sujet de commandes conditionnelles liées à l’extension de son usine de conversion d’uranium dans l’Illinois. Cela permettrait de pallier une pénurie potentielle d’hexafluorure d’uranium aux États-Unis jusqu’en 2030, a-t-il précisé.

L'action a progressé de 2,3 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Solstice a relevé la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, la faisant passer de 2,75 $ à 2,90 $, tout en maintenant la fourchette haute à 2,95 $.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 4,20 milliards et 4,22 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 4,13 milliards à 4,19 milliards de dollars.