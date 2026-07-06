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Solstice rachète Element Solutions dans le cadre d'une opération de 14,5 milliards de dollars et renforce son engagement sur le marché de l'IA
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale du texte, ajout de détails issus de la conférence téléphonique et ajout d'informations sur les actions au paragraphe 3) par Katha Kalia

Solstice Advanced Materials SOLS.O , une filiale issue de la scission de Honeywell, a annoncé son intention d’acquérir Element Solutions ESI.N , une entreprise concurrente spécialisée dans les produits chimiques, dans le cadre d’une transaction de 14,5 milliards de dollars, afin de tirer parti de la demande croissante des centres de données d’IA et des industries des semi-conducteurs.

Cette opération donnerait naissance à un fournisseur de plus grande envergure de matériaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, l’électronique et les applications industrielles, en combinant les activités de Solstice dans les réfrigérants, les matériaux de spécialité et la conversion de l’uranium avec le portefeuille de produits chimiques électroniques d’Element.

Lundi, à la suite de l’annonce de cette opération en numéraire et en actions, l’action Solstice a chuté de près de 13 %, tandis que celle d’Element a reculé de 2,1 %.

Solstice a déclaré que cette transaction permettrait d’accélérer sa stratégie visant à mettre en place une plateforme de matériaux de pointe, avec une présence renforcée dans les domaines de l’électronique, des infrastructures d’IA, de la gestion thermique et des applications de refroidissement des centres de données, tout en conservant une présence mondiale.

Le directeur général David Sewell a déclaré lors d’une conférence téléphonique que l’opération devrait générer plus de 180 millions de dollars d’économies annuelles dans les trois ans suivant sa finalisation et étendre la présence de la société sur les marchés des semi-conducteurs et de l’électronique.

Les activités de conversion d’uranium et de services nucléaires de Solstice permettraient à la société issue de la fusion de tirer parti de la demande croissante en énergie liée à l’expansion des centres de données axés sur l’IA, ont indiqué les dirigeants de la société lors de la conférence téléphonique.

Les actionnaires d’Element recevront 10,00 dollars en espèces et 0,500 action ordinaire de Solstice pour chaque action détenue, ce qui représente une valeur implicite de 50,10 dollars par action, soit une prime de près de 15 % par rapport au dernier cours de clôture d’Element.

Solstice a indiqué qu’elle financerait l’opération à l’aide d’actions, de nouveaux emprunts et de sa trésorerie disponible. La société a également obtenu un engagement initial de crédit-relais de 4,7 milliards de dollars de la part de Goldman Sachs pour cette transaction.

La finalisation de l’opération est prévue au cours du premier semestre 2027, après quoi la société issue de la fusion exercera ses activités sous le nom de Solstice, et le directeur général Sewell continuera d’en assurer la direction.

Le directeur général d’Element, Ben Gliklich, rejoindra le conseil d’administration de Solstice dès la finalisation de l’opération.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELEMENT SOLUTION
42,460 USD NYSE -2,70%
HONEYWELL TECH
227,1650 USD NASDAQ -1,17%
RIBBN COMMUNS
2,2550 USD NASDAQ +5,37%
SOLSTICE ADVA
68,5500 USD NASDAQ -14,52%
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