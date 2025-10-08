Solstice, la société issue de la scission d'Honeywell, poursuivra son programme de fusions et d'acquisitions après la séparation

(Ajout des prévisions annuelles au paragraphe 7) par Utkarsh Shetti

Solstice Advanced Materials continuera à rechercher des opportunités de fusion et d'acquisition en tant qu'entreprise autonome, a déclaré mercredi son directeur général David Sewell, cherchant à imiter la stratégie de transaction de la société mère Honeywell HON.O .

Le producteur de produits chimiques spécialisés, qui devrait commencer à négocier indépendamment sur le Nasdaq à partir du 30 octobre, a été séparé d'Honeywell dans le cadre de sa séparation en trois sociétés indépendantes.

"Nous rechercherons des opportunités de fusions-acquisitions sur les marchés et les technologies qui sont alignés et adjacents à notre situation actuelle", a déclaré M. Sewell lors d'une interview accordée à Reuters avant la première journée des investisseurs de l'entreprise.

Le directeur général d'Honeywell, Vimal Kapur, a procédé à une série d'acquisitions depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en 2023, tout en se débarrassant d'actifs non alignés afin de simplifier l'entreprise.

Solstice devrait suivre ce modèle, car sa structure indépendante lui permettra de se concentrer davantage sur l'affectation des capitaux et de renforcer son bilan.

L'activité réfrigérants et solutions appliquées de Solstice a enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars en 2024, tandis que l'unité matériaux électroniques et spécialisés, qui fabrique des matériaux électroniques pour les semi-conducteurs, a réalisé un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars.

Pour 2025, Solstice prévoit un chiffre d'affaires net total compris entre 3,75 et 3,85 milliards de dollars. L'entreprise prévoit une marge annuelle d'Ebitda ajusté d'environ 25 %.

Sewell s'attend à ce que les énormes quantités de capitaux qui affluent dans les centres de données pour l'intelligence artificielle stimulent la croissance de l'entreprise.

"Nous pensons que cela nous place en bonne position pour croître avec le marché", a déclaré M. Sewell.

Il a écarté tout impact potentiel des tarifs douaniers de l'administration Trump en raison de la fabrication locale, ajoutant que la hausse des coûts sur les matières premières est "très gérable."

"Ce n'est vraiment pas substantiel dans l'impact de notre activité"