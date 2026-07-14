Solide point d'activité pour bp, qui profite de la hausse du brut

L'action bp s'inscrit en nette hausse mardi matin à la Bourse de Londres dans le sillage d'un point d'activité trimestriel ayant certes mis en évidence un repli de la production d'hydrocarbures de l'entreprise en raison des tensions d'approvisionnement persistantes dans le Golfe, mais aussi de solides marges dues à la récente envolée des prix du pétrole.

Vers 9h00, le titre bp avançait de 3% à 520,1 pence, signant de loin la plus forte progression d'un indice FTSE 100 en repli de 0,6% au même moment.

Pour les trois mois clos fin juin, le géant énergétique britannique prévoit de produire entre 2,17 et 2,22 millions de barils équivalent pétrole par jour dans ses activités en amont, un objectif toutefois en baisse par rapport aux 2,34 millions enregistrés au titre du 1er trimestre.

Selon les analystes, ce repli reflète l'impact des disruptions au Moyen-Orient, mais le groupe assure également s'attendre à une hausse de ses marges de raffinage, ainsi qu'à de solides performances dans ses métiers de trading avec la flambée des cours consécutive à la guerre contre l'Iran.

Les analystes satisfaits

"Sans surprise, cette publication met en évidence l'impact positif attendu du conflit dans le Golfe, et nous anticipons des résultats tout aussi solides pour les autres majors du secteur", réagissent ce matin les équipes de Panmure Liberum.

"Par ailleurs, la hausse des marges de raffinage ainsi qu'une nouvelle solide performance des activités de trading devraient continuer à soutenir les résultats du premier semestre 2026", souligne Panmure Liberum.

A Paris, l'action TotalEnergies était en hausse de 1,8% dans la foulée de la publication de bp, tandis que Shell progressait de 1,6% à Amsterdam.

De bonnes nouvelles sur le front de la dette

Autre nouvelle encourageante pour bp, sa dette nette devrait être ramenée entre 22 et 23 milliards de dollars au 2ème trimestre, contre 25,3 milliards fin mars, alors que le consensus l'attendait à 23,7 milliards.

"Nous continuons d'anticiper une réduction rapide de la dette nette de BP au second semestre 2026", commente-t-on chez RBC.

"Selon nos prévisions, le groupe devrait atteindre son objectif de désendettement avec un an d'avance", note la banque canadienne, qui s'attend à ce que ces progrès coïncident bientôt avec la présentation d'un plan stratégique et de ses perspectives à moyen terme.

bp a prévu de publier ses résultats définitifs de 2ème trimestre le 4 août prochain.