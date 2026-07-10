Solaris Energy en hausse après son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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10 juillet - ** Les actions de Solaris Energy Infrastructure ( SEI.N ), fournisseur d'infrastructures énergétiques, ont progressé de 4,1 % à 71,07 dollars avant l'ouverture vendredi, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** SEI remplacera Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O à compter du mercredi 15 juillet, ont annoncé les indices S&P Dow Jones jeudi en fin de journée ** CPRX est en passe d’être rachetée par l’italien Angelini Pharma dans le cadre d’une opération de 4,1 milliards de dollars qui devrait être finalisée prochainement

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 7,3 millions d’actions SEI, ce qui correspond à trois jours de demande d’achat

** Selon les données de LSEG, SEI, dont le siège est à Houston, au Texas, compte environ 76,4 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 5,2 milliards de dollars

** À la clôture de jeudi, l'action affichait une hausse de 48 % depuis le début de l'année et de 120 % au cours des 12 derniers mois

** Sur 15 analystes, 14 attribuent à l'action la recommandation « achat fort » ou « achat », et un seul « conserver »; l'objectif de cours médian s'établit à 88 dollars, contre 71 dollars le 10 avril