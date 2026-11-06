Solana dans le viseur de la Chine : la banque centrale ouvre une enquête

Solana dans le viseur de la Chine : la banque centrale ouvre une enquête

La banque centrale chinoise a confirmé avoir fait annuler plusieurs événements organisés autour de Solana, après la diffusion d'une campagne publicitaire à Shanghai. Pékin annonce également une enquête visant les entreprises et les personnes impliquées, sur fond de durcissement de sa politique contre les cryptomonnaies.

Une publicité sur la Citigroup Tower à l'origine de l'enquête

La Banque populaire de Chine (PBOC) a confirmé vendredi 6 novembre avoir fait interdire plusieurs événements organisés par Solana sur son territoire. Elle annonce également l'ouverture d'une enquête visant les entreprises et les personnes impliquées dans leur organisation.

Dans une déclaration publiée par Financial News, un journal placé sous sa tutelle, la banque centrale explique avoir découvert que Solana faisait la promotion de son réseau et de sa cryptomonnaie avec l'aide d'entreprises chinoises.

Une campagne publicitaire avait notamment été diffusée sur la façade de la Citigroup Tower, dans le quartier financier de Lujiazui, à Shanghai.

La PBOC affirme avoir coordonné son intervention avec les autorités financières locales, la police et les organismes de surveillance du marché pour empêcher la tenue de la tournée « Solana Accelerate China 2026 ».

Prévue dans quatre villes, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen et Pékin, celle-ci devait réunir des développeurs et des entreprises autour de la blockchain, de l'intelligence artificielle et des paiements. Les autorités n'ont pas précisé quelles entreprises étaient visées par l'enquête, ni annoncé de sanctions.

Un report officiellement justifié par des problèmes logistiques

L'événement de Shanghai devait se tenir le 16 octobre à l'hôtel Shangri-La. Mais quelques heures avant son ouverture, les organisateurs avaient prévenu les participants de son report, invoquant des problèmes logistiques.

Plusieurs agents de police étaient pourtant présents sur place, empêchant les participants d'accéder à l'établissement pendant plus d'une heure.

Lily Liu, présidente de la Solana Foundation, avait ensuite expliqué que les inscriptions avaient quadruplé en une nuit, dépassant largement la capacité déclarée aux autorités locales.

Changpeng Zhao, fondateur de Binance, s'était alors interrogé sur la connaissance de la réglementation chinoise par les organisateurs.

Un précédent avait déjà eu lieu en octobre 2025 à Shenzhen, où la police avait interrompu un événement Solana, entraînant notamment l'annulation d'un hackathon, un concours de développement informatique.

Pékin durcit encore sa position sur les cryptomonnaies

La banque centrale chinoise justifie son intervention par la réglementation entrée en vigueur en février dernier. Publiée conjointement par huit administrations, celle-ci réaffirme l'interdiction des activités financières liées aux cryptomonnaies sur le territoire chinois, déjà en place depuis 2021.

La PBOC considère que le SOL est une monnaie virtuelle et que Solana fournit également l'infrastructure permettant l'émission et l'échange de

cryptomonnaies comme l'USDT, le stablecoin de Tether. Selon elle, ces activités et leur promotion contreviennent à la réglementation chinoise.

Pékin annonce désormais vouloir cibler davantage les intermédiaires crypto locaux et les structures chinoises liées aux plateformes étrangères.

Le cours du Solana évolue autour de 90,7 dollars ce vendredi, en baisse de 5,35 % sur 24 heures et de plus de 23 % sur un mois, dans un marché globalement baissier.

Source : South China Morning Post , Crypto News