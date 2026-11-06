information fournie par Boursorama avec AFP • 06/11/2026 à 16:10

Canada: le taux de chômage augmente à 6,7% en octobre

( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le taux de chômage a augmenté pour un troisième mois consécutif pour atteindre 6,7% en octobre au Canada, affecté par la guerre commerciale avec les États-Unis, selon des données officielles publiées vendredi.

La perte de 4.700 emplois en octobre contrevient aux estimations des experts, qui prévoyaient un gain d'environ 15.000 emplois.

En septembre, le taux de chômage s'établissait à 6,5%.

Sur un an, le nombre d'emplois a faiblement progressé de 17.000 (+0.1%) en octobre, selon Statistique Canada.

L'emploi a notamment reculé chez les jeunes de 15 à 24 ans et les personnes de plus 55 ans, dans les secteurs du commerce de gros et de détail.

Les relations du Canada avec les États-Unis, son premier partenaire commercial, se sont très nettement dégradées depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en 2025 et l'imposition de droits de douane sur des produits canadiens.

La situation s'est encore envenimée cet été après la rupture des négociations commerciales par le Canada qui a riposté en adoptant des contre-surtaxes sur des produits américains.

Les deux voisins ont toutefois estimé le week-end dernier qu'ils approchaient d'une sortie de crise.

Néanmoins, "les nouveaux droits de douane américains (...) n'ont pas entraîné, et ne devraient pas entraîner de licenciements massifs au Canada", a estimé dans un communiqué Claire Fan, économiste à la Royal Bank of Canada (RBC).

Ces mesures tarifaires "sont sévères, mais leur portée est limitée", ajoute-t-elle.

La publication de ces données sur l'emploi intervient au lendemain du dépôt au Parlement du projet de budget 2026 par le gouvernement de Mark Carney, au pouvoir au Canada depuis mars 2025.

Baptisé "Maîtres chez nous", ce budget doit permettre de renforcer "l'indépendance économique" du Canada, notamment en accélérant les investissements dans des domaines stratégiques à travers une "méga-déduction fiscale".