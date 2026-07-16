Soitec : violente rupture du support clé des 98 EUE

Soitec (-8% sous 90E) enfonce brutalement le palier des 98EUR qui a fait office de support du 21 au 28 avril, puis de nouveau les 7 et 8 juillet puis les 10 et 13 juillet.

Cette cassure valide un risque de glissade vers 85,5EUR (ex "gap" de clôture du 16 avril) puis 72,34EUR (ex "gap" du 14 avril).