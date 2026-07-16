Soitec : violente rupture du support clé des 98 EUE

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information fournie par Boursorama avec AFP•16.07.2026•10:50•
Le géant pétrolier français TotalEnergies a indiqué jeudi que le conflit en cours au Moyen-Orient a affecté sa production à hauteur de 210.000 barils équivalent pétrole par jour en moyenne au deuxième trimestre, "inférieure" à ses prévisions. TotalEnergies, qui ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•16.07.2026•10:47•
Le groupe de luxe français Kering, en mutation, a annoncé mercredi la nomination de Romain Spitzer au poste de directeur général de Bottega Veneta, l'une de ses maisons italiennes de prêt-à-porter et maroquinerie. Le nouveau dirigeant prendra ses fonctions le 1er ...
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information fournie par Zonebourse•16.07.2026•10:44•
(Zonebourse.com) Le titre Technip Energies N.V. a fortement corrigé ces dernières séances et revient à proximité d'une zone de soutien majeur qui pourrait susciter quelques achats à bon compte. Le seuil des 32.66 EUR pourrait, en effet, permettre une remobilisation ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•16.07.2026•10:28•
L'entreprise allemande de livraison de repas Delivery Hero a annoncé jeudi accepter une offre de rachat du géant américain Uber, une opération chiffrée à 12,7 milliards d'euros et une nouvelle tentative majeure de consolidation dans le secteur. Uber était déjà ...
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