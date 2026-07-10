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Soitec : vers la cassure définitive du support des 98EUR ?
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 15:47

Après un bref rebond vers 104EUR, Soitec venir menacer la MM100 qui gravite vers 100,5EUR, puis s'enfonce sous le palier des 98EUR qui a fait office de support du 21 au 28 avril, puis de nouveau ce 8 juillet.

Une cassure validée induirait un risque de glissade vers 85,5EUR (ex "gap" de clôture du 16 avril) puis 72,34EUR (ex "gap" du 14 avril).

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