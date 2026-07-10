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Soitec : vers la cassure définitive du support des 98EUR ?
information fournie par Zonebourse•10/07/2026 à 15:47
Après un bref rebond vers 104EUR,
Soitec
venir menacer la MM100 qui gravite vers 100,5EUR, puis s'enfonce sous le palier des 98EUR qui a fait office de support du 21 au 28 avril, puis de nouveau ce 8 juillet.
Une cassure validée induirait un risque de glissade vers 85,5EUR (ex "gap" de clôture du 16 avril) puis 72,34EUR (ex "gap" du 14 avril).
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La troisième canicule de l'année en France franchit un nouveau cap à l'approche du week-end, avec une vigilance rouge canicule étendue à 24 départements du quart nord-ouest samedi et des températures pouvant localement atteindre 40°C. Un total de 22,2 millions ...
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Pour la première fois depuis le début du scandale dans le périscolaire parisien, la justice a condamné vendredi un animateur pour des agressions sexuelles sur une enfant, le tribunal s'appuyant sur la "cohérence" et la "crédibilité particulière" de la parole de ...
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information fournie par Zonebourse•10.07.2026•18:06•
Le conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, sous réserve d'aménagements avec les créanciers. L'opération, prévue d'ici la fin de l'année, va massivement diluer les actionnaires actuels. Le distributeur ...
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information fournie par AFP Video•10.07.2026•18:03•
La tapisserie de Bayeux est arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi au British Museum de Londres auquel elle est prêtée pendant un an, à l'issue d'un transfert historique et sous haute surveillance pour cette fragile oeuvre du XIe siècle.
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