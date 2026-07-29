Soitec trouve un accord pour régler un litige avec le fisc français

Dans un bref communiqué publié mardi soir, Soitec a annoncé avoir trouvé un accord sur les principales modalités de résolution de son litige en cours avec l'administration fiscale française.
Cet accord devrait se traduire par l'abandon d'environ 320 MEUR de déficits fiscaux reportables et par un décaissement qui n'excédera pas 60 MEUR au cours du 3e trimestre de l'exercice 2026-2027.
L'accord envisagé, dont la signature est prévue dans les prochaines semaines, mettra fin au litige fiscal en cours, selon le spécialiste français des matériaux semi-conducteurs innovants.
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