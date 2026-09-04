Soitec relève son objectif de chiffre d'affaires après un afflux de commandes dans la photonique

soitec 2 (Crédit: / Soitec)

Le fabricant de substrats pour l'industrie des semi-conducteurs profite de l'essor de la photonique. Il s'attend désormais à ce que son activité dédiée enregistre une croissance d'environ 50% au deuxième trimestre, contre 30% jusqu'ici. Un relèvement d'objectif salué par les marchés, mais la hausse n'est pas terminée.

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Après avoir fait part en juillet de résultats supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre, clos fin juin, Soitec ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans une note diffusée le 2septembre après la clôture, le fabricant de substrats pour l'industrie des semi-conducteurs a indiqué relever son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, au regard de l'afflux de commandes qu'il a enregistré dans le domaine de la photonique – une technologie qui permet, pour rappel, d'amener la fibre optique au plus près des processeurs graphiques, qui équipent les centres de données et offrent la puissance de calcul requise par les modèles d'intelligence artificielle.

Entre juillet et septembre, le groupe s'attend désormais à enregistrer une croissance de ses revenus de l'ordre de 50% sur un an à périmètre et taux de change constants, quand une hausse de plus de 30% était encore attendue en juillet. Il anticipe que le chiffre d'affaires de son activité Photonics-SOI triple par rapport à celui réalisé à la même période l'an dernier (environ 25millions de dollars). Un multiple qui devrait, selon l'entreprise, être valable pour l'ensemble de l'exercice.

Accords pluriannuels

Ce relèvement d'objectif ne pouvait que satisfaire les marchés, le titre de Soitec ayant bondi de 10% ce jeudi, au lendemain de l'annonce. Et pour cause: cela«met en évidence des facteurs de fond, pas seulement conjoncturels», ont estimé dans une note les analystes de New Street Research. Le bureau d'études fait valoir que ces nouvelles perspectives impliquent que Soitec devrait générer autour de 750millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027, soit une performance 6% au-dessus des attentes.

Il faut dire que la société iséroise continue de signer des accords pluriannuels de réservation de capacités avec plusieurs clients de son substrat Photonics-SOI. Elle prévoit ainsi de signer des contrats avec huit des dix clients clés de cette activité au cours des prochaines semaines. A noter que Soitec n'a pas modifié ses perspectives des produits à destination de ses marchés finaux historiques de l'automobile, de l'industrie et du smartphone, qui restent inchangées.

Ce relèvement d'objectif, après de bons résultats trimestriels, conforte le scénario que nous envisagions d'un redressement de l'activité grâce à l'essor de la photonique et de l'électronique de puissance. Objectif de 150 euros.