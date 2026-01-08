 Aller au contenu principal
Soitec nomme Laurent Rémont au poste de DG à partir du 1er avril
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 08:35

Soitec SOIT.PA a annoncé jeudi la nomination de Laurent Rémont au poste de directeur général, où il succèdera à Pierre Barnabé à partir du 1er avril 2026.

Actuellement "senior vice president" d'Infineon Technologies IFXGn.DE , Laurent Rémont, 54 ans, a notamment travaillé durant 15 ans pour STMicroelectronics STMPA.PA et est passé par Kontron KTN.VI , selon un communiqué du groupe français de semi-conducteurs.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SOITEC
28,4800 EUR Euronext Paris +8,70%
