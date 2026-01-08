Soitec nomme Laurent Rémont au poste de DG à partir du 1er avril

Soitec SOIT.PA a annoncé jeudi la nomination de Laurent Rémont au poste de directeur général, où il succèdera à Pierre Barnabé à partir du 1er avril 2026.

Actuellement "senior vice president" d'Infineon Technologies IFXGn.DE , Laurent Rémont, 54 ans, a notamment travaillé durant 15 ans pour STMicroelectronics STMPA.PA et est passé par Kontron KTN.VI , selon un communiqué du groupe français de semi-conducteurs.

