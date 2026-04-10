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Soitec : Jefferies fait exploser Soitec de 18%, zénith annuel retracé
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 13:21

Soitec retrace son zénith des 63,2E du 16 mars (et ex-plancher de mi-novembre 2024): Jefferies fait exploser le titre de 18%, avec une revue à la hausse de ses objectifs.
Au-delà du "plus haut" des 65E, Soitec pourrait rallier les 77E (règle du report d'amplitude), puis les 90E (résistance de décembre 2024/janvier 2025).

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