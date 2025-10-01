Soitec grimpe en Bourse après l’annonce du départ à venir de son DG Pierre Barnabé

(Actualisé avec le titre, commentaire de Bernstein)

Soitec SOIT.PA grimpe en Bourse mercredi après avoir annoncé le lancement du processus de succession de son directeur général Pierre Barnabé, qui a informé le conseil d'administration de son intention de quitter le groupe pour raisons personnelles.

Pierre Barnabé exercera ses fonctions jusqu'à la fin de l'exercice 2025-2026 et conservera ses responsabilités de DG de Soitec jusqu'au 31 mars 2026.

"Si le conseil d'administration et Frédéric Lissalde, président de Soitec, ont chaleureusement remercié Pierre (Barnabé) pour son engagement et la qualité de son travail, les investisseurs pourraient avoir un avis différent sur la valeur de sa gestion (...), sachant que l'action Soitec a perdu 80% de sa valeur depuis sa nomination", a commenté Aleksander Peterc, analyste chez Bernstein.

Vers 08h03 le titre Soitec bondissait de 7,30%, contre une stabilité du SBF 120 .SBF120 .

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)