Boeing va construire des hélicoptères Apache pour la Pologne dans le cadre d'un contrat de 4,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 4, et d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 et 6)

Boeing BA.N a déclaré mercredi qu'il produira des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, dont 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de vente militaire à l'étranger d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars attribué par l'armée américaine.

Les livraisons devraient débuter en 2028, a indiqué Boeing. La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'Apache commandés en dehors des États-Unis dans l'histoire du programme.

Le ministère polonais de la Défense nationale, qui loue actuellement huit appareils à l'armée américaine, forme déjà des pilotes et des responsables de la maintenance sur l'hélicoptère d'attaque, a indiqué Boeing.

Plus de 1 300 Apaches sont actuellement opérationnelsdans le monde, selon Boeing.

Le Pentagone a déclaré mardi que Boeing avait remporté deux contrats d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars , dont le contrat Apache de 4,7 milliards de dollars et un autre contrat de 2,4 milliards de dollars de l'armée de l'air pour les avions de production du lot 12, G081, ainsi que pour les abonnements et les licences.

Ces derniers mois, Boeing a livré de nouveaux avions Apache à des forces de défense internationales, dont l'armée australienne, l'armée indienne et l'armée de l'air royale marocaine.

