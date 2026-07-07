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Soitec : décroche sous les 107,3E
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 12:29

Après 15 jours de consolidation latérale entre 119 et 107E, Soitec décroche sous les 107,3E, jusque vers 101,5E, et pourrait rapidement venir menacer la MM100 qui gravite vers 98,5E puis tester le palier des 97E qui a fait office de support du 21 au 28 avril.

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