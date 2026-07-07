Après 15 jours de consolidation latérale entre 119 et 107E, Soitec décroche sous les 107,3E, jusque vers 101,5E, et pourrait rapidement venir menacer la MM100 qui gravite vers 98,5E puis tester le palier des 97E qui a fait office de support du 21 au 28 avril.
Valeurs associées
|103,1500 EUR
|Euronext Paris
|-12,88%
A lire aussi
-
"Refroidissement de la dépense" française : Bercy annonce 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires
Ce coup de vis a été annoncé par le ministre des Comptes publics David Amiel. Le gouvernement a annoncé mardi 3 milliards d'euros supplémentaires d'économies pour l’État et la Sécurité sociale lors du comité d'alerte des finances publiques, a indiqué le ministre ... Lire la suite
-
Mistral arrive dernier d'un classement semestriel établi par le centre de réflexion Future of Life Institute sur la gestion des risques associés à l'intelligence artificielle (IA), derrière plusieurs sociétés chinoises, mais le groupe français estime la méthodologie ... Lire la suite
-
Deux bombes ont explosé mardi à proximité de l'hôtel où Emmanuel Macron a passé la nuit à Damas, faisant 18 blessés et illustrant la fragilité de la transition politique en Syrie que le président français est venu soutenir. Le chef de l'Etat français, premier dirigeant ... Lire la suite
-
"J'ai une mention que je ne pensais pas avoir": comme des centaines de milliers d'autres candidats, Callista, 18 ans, a découvert vendredi à la mi-journée les résultats du bac, qui au niveau national, affiche 85,5% de taux de réussite provisoire. Depuis 11H30 dans ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|103,15
|-12,88%
|8 503,83
|+0,28%
|37,76
|-3,77%
|72,65
|+0,89%
|13,08
|-2,39%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer