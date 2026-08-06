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Sogeclair va céder ses activités d'ingénierie dédiées à Airbus
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 07:08
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Sogeclair annonce avoir signé un protocole d'accord avec Akkodis, groupe de conseil en ingénierie numérique, en vue de la cession de ses activités d'ingénierie dédiées à Airbus, dans le prolongement de son annonce du 18 mai dernier.

Selon la société d'ingénierie française, cette transaction reflète une ambition commune de soutenir le développement à long terme de ces activités dans un environnement de marché porté par les besoins croissants en ingénierie et en technologies de pointe dans le secteur de l'aéronautique.

Cette transaction soutiendrait également la poursuite de la stratégie de Sogeclair visant à renforcer ses activités d'ingénierie et de fabrication à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle de vie du produit, tout en soutenant sa diversification sur des marchés tels que l'aviation d'affaires et la défense.

La réalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires requises et est envisagée à l'horizon du 4e trimestre 2026. A l'issue de l'opération, Airbus demeurerait l'un des principaux clients de Sogeclair, notamment au travers de ses activités industrielles dans les thermoplastiques.

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