SOGECLAIR : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Blagnac, France, le 28 avril 2026.



Le Document d’Enregistrement Universel de SOGECLAIR pour l’exercice 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 27 avril 2026 sous le numéro D.26-0296.





Le Document d’Enregistrement Universel inclut le Rapport Financier Annuel 2025 et comprend notamment :



 Le rapport de gestion annuel ;

 Les comptes annuels et les comptes consolidés 2025 ;

 Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2025, sur les comptes consolidés 2025 et sur les conventions et engagements réglementés ;

 Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

 Le rapport extra-financier, ainsi que le rapport d’examen y afférent ;

 Des informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 12 mai 2026.



Le Document d’Enregistrement Universel peut être consulté sur les sites internet :

- de la Société (www.sogeclair.com), rubrique « Investisseurs / Informations règlementées » ;

- de l’AMF (www.amf-France.org).



Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

- Au siège social de la société situé 7 avenue Albert Durand – 31703 BLAGNAC Cedex.