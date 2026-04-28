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SOGECLAIR : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL
information fournie par Boursorama CP 28/04/2026 à 15:00

Blagnac, France, le 28 avril 2026.

Le Document d’Enregistrement Universel de SOGECLAIR pour l’exercice 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 27 avril 2026 sous le numéro D.26-0296.


Le Document d’Enregistrement Universel inclut le Rapport Financier Annuel 2025 et comprend notamment :

 Le rapport de gestion annuel ;
 Les comptes annuels et les comptes consolidés 2025 ;
 Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2025, sur les comptes consolidés 2025 et sur les conventions et engagements réglementés ;
 Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
 Le rapport extra-financier, ainsi que le rapport d’examen y afférent ;
 Des informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 12 mai 2026.

Le Document d’Enregistrement Universel peut être consulté sur les sites internet :
- de la Société (www.sogeclair.com), rubrique « Investisseurs / Informations règlementées » ;
- de l’AMF (www.amf-France.org).

Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :
- Au siège social de la société situé 7 avenue Albert Durand – 31703 BLAGNAC Cedex.

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