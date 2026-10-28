Sogeclair : l'activité recule au 3e trimestre, le ferroviaire apporte une éclaircie

Au 3e trimestre, Sogeclair reste pénalisé par le ralentissement de l'aviation d'affaires en Europe. Le ferroviaire et les composites offrent toutefois des perspectives plus favorables au groupe, à la veille de la présentation de son plan stratégique actualisé.
L'activité de Sogeclair peine à repartir. Le groupe d'ingénierie et d'équipements a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 35,8 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 2,8% sur un an. À taux de change constant, le recul atteint 3,5%.
Sur les neuf premiers mois de 2026, les revenus s'établissent à 113,9 millions d'euros, soit une diminution de 3%. Hors effets de change, la baisse se limite à 1,4%.
Le ferroviaire progresse de 24,3%
L'aviation d'affaires en Europe continue de peser sur les ventes. Dans la défense, les décalages de commandes publiques freinent également l'activité.
Le tableau reste néanmoins contrasté : le ferroviaire progresse de 24,3%, tandis que les composites bénéficient de la montée en cadence des programmes Airbus A350 et A220.
Sogeclair précisera ses priorités le 29 octobre avec l'actualisation de son plan " Ambition 2030 ", après la cession, finalisée début octobre, de ses activités d'ingénierie dédiées à Airbus.
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