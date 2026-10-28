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Sogeclair : l'activité recule au 3e trimestre, le ferroviaire apporte une éclaircie
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 18:24

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Au 3e trimestre, Sogeclair reste pénalisé par le ralentissement de l'aviation d'affaires en Europe. Le ferroviaire et les composites offrent toutefois des perspectives plus favorables au groupe, à la veille de la présentation de son plan stratégique actualisé.

L'activité de Sogeclair peine à repartir. Le groupe d'ingénierie et d'équipements a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 35,8 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 2,8% sur un an. À taux de change constant, le recul atteint 3,5%.

Sur les neuf premiers mois de 2026, les revenus s'établissent à 113,9 millions d'euros, soit une diminution de 3%. Hors effets de change, la baisse se limite à 1,4%.

Le ferroviaire progresse de 24,3%

L'aviation d'affaires en Europe continue de peser sur les ventes. Dans la défense, les décalages de commandes publiques freinent également l'activité.

Le tableau reste néanmoins contrasté : le ferroviaire progresse de 24,3%, tandis que les composites bénéficient de la montée en cadence des programmes Airbus A350 et A220.

Sogeclair précisera ses priorités le 29 octobre avec l'actualisation de son plan " Ambition 2030 ", après la cession, finalisée début octobre, de ses activités d'ingénierie dédiées à Airbus.

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