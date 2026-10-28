SOGECLAIR : chiffre d'affaires T3 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS AU 30 SEPTEMBRE 2026 : 113,9M€ à -3,0%

(-1,4% à taux de change constant (*))



CHIFFRE D’AFFAIRES AU 3EME TRIMESTRE : 35,8M€ à -2,8%

(-3,5% à taux de change constant (*))





Blagnac, France, le 28 octobre 2026, après séance de cotation.





SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2026. SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.



(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent -1,9M€ contre -0,5M€ en 2025.



Le Groupe affiche, au 30 septembre 2026, un chiffre d’affaires de 113,9 millions d’euros, en léger repli à -1,4% à taux de change constant (-3,0% hors évolution de devise).

Sur le troisième trimestre, le CA est en baisse à 35,8 millions d’euros (-2,8% et -3,5% APTCC).